Economia



Master S.r.l., società partecipata dal Comune di Massa, chiude il 2020 in positivo

martedì, 6 luglio 2021, 20:32

Master S.r.l., società in house del Comune di Massa, chiude l'anno 2020 in positivo.

Dopo un anno in perdita, il 2018, un utile ridotto nel 2019, nel 2020 la Società deputata alla riscossione delle entrate per conto dell'Ente comunale registra un utile di oltre 50.000 euro. Un risultato importante e non facile, visto il periodo difficile dettato dalla pandemia con cui ha dovuto fare i conti anche la Società partecipata dal Comune di Massa, e reso possibile grazie a operazioni oculate, tagli alle spese e con l'aiuto del personale. Un trend in crescita quello degli ultimi due anni confermato anche dalla chiusura del primo semestre 2021 che evidenzia un utile rilevante.

“Se si fanno delle operazioni e un'economia aziendale ottimali si possono raggiungere dei risultati e con questi risultati è possibile investire per incrementare l'attività aziendale a favore del contribuente perché cercheremo di migliorare i servizi attraverso gli strumenti che potremo andare ad acquistare con queste risorse” fa sapere l'Amministratore Unico, Corrado Panesi.

Master S.r.l. è “un'azienda economicamente sana e solida ma anche dotata di una posizione finanziaria ottimale in quanto il capitale circolante netto supera abbondantemente i debiti a breve termine” evidenzia l'Amministratore Panesi, particolarmente soddisfatto del risultato importante raggiunto in questi tre anni di reggenza.

E tra gli obiettivi futuri, Panesi fa sapere di voler continuare questa tendenza positiva, cercando di apportare migliorie ad alcuni servizi grazie ai risultati economici raggiunti e di voler riprendere gli accertamenti esterni e l'attività di verifica in cava, progetti sospesi a causa del Covid-19.