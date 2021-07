Economia



Medaglia del presidente della repubblica: riconoscimento nazionale per il festival 'Con-vivere'

giovedì, 29 luglio 2021, 16:45

La sedicesima edizione del festival con-vivere di Carrara potrà fregiarsi della Medaglia del Presidente della Repubblica. Anche quest'anno avrà il prestigioso riconoscimento per l'iniziativa che si svolgerà dal 9 al 12 settembre e che metterà al centro del dibattito culturale il tema della 'cura', in tutte le sue declinazioni, a conferma del valore dell'evento. Si tratta di in riconoscimento dall'alto valore, non solo simbolico, perché la Medaglia di rappresentanza del Capo dello Stato viene conferita agli eventi ritenuti di particolare interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo o sociale. E la sedicesima edizione di con-vivere ha dimostrato di rientrare a pieno titolo nel ristretto elenco delle iniziative che hanno meritato il premio del Presidente della Repubblica.

Un secondo riconoscimento di rilievo nazionale per il festival culturale di Carrara che arriva a pochi giorni di distanza dalla presentazione di con-vivere a Roma, nella sala Caduti di Nassirya al Senato, alla presenza del senatore Riccardo Nencini, promotore dell'iniziativa a Palazzo Madama, in video collegamento con il curatore di quest'anno della rassegna, Telmo Pievani.