Economia



Ponte di Albiano: inaugurazione delle rampe sulla A12

giovedì, 15 luglio 2021, 12:54

Venerdì 16 luglio le tanto attese rampe sull’autostrada A12 aprono al transito.

I circoli Pd di Albiano Magra, Bolano-Ceparana, Calice al Cornoviglio e Follo esprimono soddisfazione per l’imminente apertura delle rampe in A12 a Ceparana.

“Un risultato importante – afferma il PD - raggiunto in sinergia tra istituzioni locali, Salt, ANAS e l’impegno del partito democratico a tutti i suoi livelli, locali e nazionali. Un particolare ringraziamento al commissario governativo Ing. Soccodato per aver avuto capacità di sintesi e pragmatismo. Questo è il primo passo non solo per un ritorno alla normalità viabilistica, ma anche per un futuro sviluppo di questo territorio”.

Il vicesindaco di Aulla, Roberto Cipriani e la coordinatrice regionale di Italia Viva, Alice Rossetti informano che il tratto Ceparana-Aulla e viceversa sarà gratuito per tutti gli abitanti dei 14 comuni della Lunigiana: “Un nuovo passo verso la normalità per gli albianesi ed i lunigianesi tutti, in attesa della costruzione del ponte prevista per il 2022.

Un ringraziamento all’onorevole Cosimo Maria Ferri – concludono la Rossetti e Cipriani - per la sollecitudine e l’interessamento costante nei confronti della nostra provincia”.

M. C.