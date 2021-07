Economia



Presentato al senato il festival 'Con-vivere'

martedì, 20 luglio 2021, 17:16

di donatella beneventi

Dopo la conferenza stampa a palazzo Binelli, importante appuntamento per la presentazione di Con-vivere 2021 al Senato della Repubblica.



Nella sala Nassyria, alla presenza della stampa specializzata e nazionale, è stato divulgato il calendario degli incontri del festival: ad introdurre la seduta, il senatore Riccardo Nencini, che ha speso parole di grandissima stima nei confronti dell'evento e degli organizzatori: "Uno dei festival culturali più importanti della Toscava- ha detto-di altissimo livello qualitativo, che segna, fra, l'altro, un momento significativo per tutti noi, un ritorno agli eventi in presenza e quest'anno, il tema della cura è quanto mai aderente al periodo che stiamo vivendo ".



Il presidente della Fondazione Isoppi, ha ripercorso lo stesso pensiero che ha espresso alla conferenza stampa di palazzo Binelli, ponendo l'accento sul significato trasversale ed universale della parola" Cura ", declinata in tutte le sue accezioni,, esplicitate negli incontri e negli eventi all'interno del contenitore.



Anche la direttrice Emanuela Mazzi, ha ripreso il discorso della prima conferenza, aggiungendo tasselli sul calendario, che è in progress per alcuni interventi, un puzzle che prende ogni giorno forma e contenuto.



Anche l'Accademia di Belle Arti di Carrara era presente al completo, dal direttore Luciano Massari al presidente Antonio Passa, che ha valorizzato con le sue parole, l'istituzione che presiede e il suo contributo per Con_vivere, cioè una mostra di allievi e insegnanti "Accuratamente", che riprende il tema del festival, mostra che si accompagna all'altro grande evento artistico, cioè la mostra sul primo direttore dell'Accademia, Cybei.



Lo spirito del festival è stato molto ben rappresentato dal curatore scientifico Telmo Pievani, che ha ricordato il binomio vincente del festival, la convivenza e la convivialità, che trasformano l'affascinante centro storico di Carrara in una Agorà del nuovo millennio.