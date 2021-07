Economia



Spigas Clienti, inaugurato anche il Punto Assistenza di Marina di Carrara

giovedì, 1 luglio 2021, 17:36

Spigas Clienti continua a crescere. Dopo lo sportello di Aulla, inaugurato giovedì 24 giugno, l’azienda spezzina arriva anche nella città del marmo e inaugura il punto vendita di Marina di Carrara. Nella centrale Piazza Menconi, 11 si è svolta ieri - mercoledì 30 giugno - la cerimonia d’inaugurazione del nuovo point a cui hanno preso parte l’ingegnere Aldo Sammartano, presidente di Spigas Clienti, l’assessore al commercio Daniele del Nero e la Presidente Confesercenti Carrara, Alida Vatteroni. Spigas Clienti, fornitore di Gas Naturale ed Energia Elettrica, e da ultimo di Caldaie a Condensazione e Climatizzatori, rafforza così il servizio verso cittadini e imprese dell’alta Toscana e della Liguria di Levante, confermando la scelta di essere fisicamente presente nei territori di riferimento.

“In un momento in cui il servizio all’utenza tende a digitalizzarsi e ad allontanarsi sempre di più dai consumatori - ha spiegato il presidente della società, Aldo Sammartano - abbiamo deciso di aumentare gli investimenti in contatti reali, in punti vendita con personale locale a disposizione di clienti attuali e potenziali, presidiando fisicamente i luoghi per noi più importanti”.

Le nuove aperture non si fermano. Per i primi di luglio è, infatti, previsto l’arrivo a Deiva Marina, portando così a otto i punti assistenza attivi nelle province della Spezia e di Massa e Carrara. La scelta di essere presenti anche nel levante spezzino è un’ulteriore conferma dell’espansione che la società sta vivendo e del suo interesse a investire sia sul territorio che sul capitale umano e sociale che lo abita. “In un periodo di difficoltà come quello attuale, la società - ha confermato il presidente Sammartano - prosegue nel suo piano triennale di assunzione di 150 nuove risorse, 50 l’anno, privilegiando, in prima battuta, candidature di personale locale”.

Gli interessati possono consultare le posizioni aperte su www.spigasclienti.it/lavora-con-noi