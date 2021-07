Economia



Vento in poppa per il Club Nautico: approvato bilancio 2020 e in arrivo il nuovo presidente

sabato, 17 luglio 2021, 18:28

di francesca vatteroni

Sessantotto anni e non sentirli, soprattutto oggi che si conclude l'era Cucurnia: il Club Nautico infatti, con l'approvazione quasi all'unanimità del bilancio di esercizio conclusosi il 31/12/2020 e con una gran voglia di guardare al futuro, si appresta a salutare il presidente storico uscente, Emilio Cucurnia, che ha costruito questo traguardo passo dopo passo nei suoi 40 anni di presidenza. Le elezioni del nuovo presidente vedranno l'individuazione, con voto dei soci, di un comitato composto da 11 membri che a loro volta eleggeranno il nuovo presidente, il cui nome si conoscerà solo la prossima settimana.

Un anno segnato profondamente, quello del 2020 come tutti sappiamo, ma che nonostante questo fa registrare in bilancio indicatori positivi: un avanzo di 119.667,58 euro e un incremento delle attrezzature e del parco barche per 42.416,00 euro con acquisti di un gommone e due barche da regata, macchina sanificatrice e arredamenti per ufficio.

Non solo, ci sono altri elementi positivi: la concessione che doveva scadere alla fine del 2021, per legge, è stata posticipata di un anno e il canone demaniale sarà diminuito di 13.000 euro nel 2021 grazie al negoziato con l'Autorità portuale.

Il presidente Cucurnia sottolinea una questione delicata, nella relazione, a cui mostra di tenere perché dà la dimostrazione della serietà da parte del circolo anche quando deve affrontare i passaggi più decisivi della sua vita. Nel 2010 la Capitaneria di porto chiede infatti al circolo nautico marinello di mettere in sicurezza i pontili costruiti su palafitte: il rischio era la revoca della concessione. Si trattava di un investimento ingente di cui l'associazione sportiva dilettantistica, dove né soci né dirigenti percepiscono alcunché e in cui è esclusivamente la passione a soffiare sulle vele dei naviganti, non disponeva. Né nessuno era in grado di garantire. Per l'acquisto di moderni e più sicuri pontili galleggianti il club riuscì a ottenere quindi dalla Banca un finanziamento in leasing di un milione e 700 mila euro:"La banca chiese ai suoi primari clienti delle notizie sul nostro comportamento sul mercato-ha spiegato e ricordato ai soci Emilio Cucurnia- ed ebbe risposte favorevoli, d'altra parte noi lavoravamo con lo stesso istituto da 50 anni e non avevamo mai avuto contrattempi. Nessuna firma è mai stata messa per noi né noi potevamo dare garanzie. Abbiamo chiesto un anticipo ai nostri soci sulle quote sociali da restituire in 8 anni. Ai nostri soci abbiamo restituito l'anticipo e ad oggi abbiamo pagato alla banca 134 delle 144 rate mensili. Nel 2022 avremo completato il pagamento, quindi chi ha messo una buona parola per noi è stato ben ripagato ed avrà aumentato la sua reputazione e il Club Nautico oggi dispone di un credito grazie al buon comportamento".

Un vanto, questo del Club Nautico che va di pari passo col bilancio sportivo. "Ricordo che l'attività sportiva è la nostra priorità" ha ribadito il presidente uscente per andare poi a ricordare i recenti successi sportivi ottenuti. La prima squadra di pallanuoto partecipando ai campionati di serie C è stata promossa in B: "Complimenti a Simone Scopsi e a tutti inostri atleti" ha esclamato il presidente. Nel tennis, per il quale Carrara e l'Italia sta vivendo un periodo particolarmente florido e felice, Cucurnia ha ricordato la vittoria a luglio della giovane Viola Turini, che ha partecipato ai campionati toscani under 16 vincendo singolare e doppio e poi risultata tra le migliori in Italia Under 16.

Ottimi risultati anche per la vela, fa il resoconto Cucurnia: "Mela" di Andrea Rossi vince a Gaeta il campionato italiano Orc, "Fantaghirò" di Carlo Andrea Simonelli si è aggiudicato il Gavitello d'Argento a Punta Ala. Nella stessa regata la squadra del Club Nautico composta da "Fantaghirò" e "Vahalalla" di Bruno Marco è salita sul terzo gradino del podio nella classifica per squadre. Ma Fantaghirò e Mela già a maggio 2021 si erano fatte valere ottenendo rispettivamente il 1° e il 2° posto nel Campionato Europeo Orc a Capri e "Fantaghirò" ha vinto anche la 151° Miglia. E proprio grazie a "Fantaghirò" e a "Mela", in occasione del Campionato Europeo il Club Nautico ha ricevuto al Coppa come miglior Circolo di Europa.

"Il nostro circolo nasce grazie ai fondatori Mario Frugoli e l'ing. Oreste Lena nel lontano 1953-racconta Emilio Cucurnia lasciandosi andare ad un a m'arcord, quando il circolo era solo un punto di riferimento per un gruppo di pescatori-io venni eletto segretario nel 1956 e poi venni eletto vicepresidente nel 1964 per 6 anni e quindi nell'81 divenni presidente. Fino ad oggi". Ricordiamo che il Club Nautico vanta oggi qualcosa come 721 soci: una unicità, nella nostra provincia, insieme al Poligono di tiro.

Le soddisfazioni nel frattempo, in questi anni, sono state diverse e di prestigio. Ed Emilio Cucurnia non ne dimentica una:"Un nostro consigliere per 4 anni fu eletto vicepresidente nella Federazione italiana di vela, organizzammo nel 1985 il Campionato del mondo 470: la prima volta che veniva realizzata in Italia e venne realizzata qui a Marina, vinta poi dai fratelli Chieffi. Nel 63 organizzammo a Carrara la classe Stelle, i Campionati europei del Nord Africa, vinto da un italiano, Luigi Croce. Per 5 anni consecutivi abbiamo mandato un equipaggio alle Olimpiadi. Nel 1996 Enrico Chieffi ha vinto il campionato del mondo delle Stelle in Brasile". Insomma il Club Nautico non rappresenta solo una antica tradizione marinella legata all'amore per il mare, ma ha contribuito fattivamente alla costruzione della storia sportiva nautica italiana. "Continuerò a venire qua al Club e collaborerò con il nuovo presidente" ha salutato e promesso quindi Cucurnia che a 86 anni, come un buon vecchio lupo di mare, metterà a disposizione la sua esperienza a chi gli succederà.