Economia



White Carrara Downtown: tanti eventi e le strade del centro storico si ripopolano

domenica, 18 luglio 2021, 15:40

di francesca vatteroni

Il centro storico di Carrara aveva e ha bisogno di 9 giorni di eventi, 45 appuntamenti, 16 installazioni, 20 artisti, 14 appuntamenti al Marble Café con 16 ospiti, 5 passeggiate culturali e 2 visite guidate in Accademia. Il centro storico e l'intero tessuto del territorio avvertono ora più che mai la necessità di essere aiutati e sostenuti: sia i commercianti per le loro attività, sia i cittadini per ritrovarsi insieme, tornare a parlarsi e guardarsi negli occhi. Lo dicono le autorità invitate a prendere la parola nella serata inaugurale.

White Carrara Downtown, in questa ottica, portando spunti, arte, cultura, riflessioni, incontri e convegni, dà l'occasione al centro storico di ripopolare strade, ristoranti e pub che nella serata inaugurale di ieri sera, hanno visto finalmente dopo un lungo periodo (dal 2020) di letargo e di crisi, di nuovo gente seduta intorno ai loro tavoli e un bel brulicare di pubblico.

Il maestro di cerimonia che ha presentato il momento inaugurale, col solito garbo, David De Filippi ha cercato di fare la sintesi degli appuntamenti e delle installazioni, ringraziando prima di tutto la curatrice delle installazioni e della mostra a Palazzo Binelli, Emma Castè. Ci sono i tanto chiacchierati pinguini colorati in piazza Alberica: i Penguins on the Rocks. Sono i pinguini della Cracking art, il movimento internazionale che nasce nel 1993 con l'intenzione di mettere in campo un forte impegno sociale e ambientale attraverso l'utilizzo dei materiali plastici allo scopo di sottolineare l'impatto tra vita naturale e realtà artificiale. La stessa intenzione e gli stessi autori per l'elefante fucsia che spinge un blocco di marmo in piazza Gramsci:"Naturale e artificiale" è il titolo dell'opera. Queste sono le due opere principali, diventate l'attrattiva di tutti i bambini della piazza. Non le uniche opere. Hanno destato curiosità anche, ad esempio, i cubi di marmo a cui alcuni artisti hanno dato libera interpretazione, lavorandoli o dipingendoli, posti lungo corso Rosselli.

Certamente nel cuore di Carrara batte il marmo, lo sappiamo, e Palazzo Binelli, sede quest'anno insieme ad Accademia di Belle Arti, Palazzo Cucchiari e Carmi, di una meravigliosa mostra dedicata a Giovanni Antonio Cybei ( primo direttore dell'Accademia) e ai "suoi" pittori del 700, lascia una sua stanza alla manifestazione, dove possiamo ammirare alcune particolari e suggestive sculture, opere degli artisti: Alexandra Borodinova, Marianna Blier, Alberto Gasparotti, Stefano Graziano e Cinzia Susanna. Mani che si sfiorano, mitologia greca, fantasie che prendono forme armoniose nel bianco del marmo: sono i temi declinati in forma d'arte dagli artisti ospiti del palazzo storico, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara.

E poi i tanti incontri e le molteplici conferenze: l'incontro di apertura di questa sera vede il sociologo Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo, i quali ci parleranno di rinnovamento del mondo. Quello di chiusura vedrà protagonista l'eroe Giorgio Perlasca: Franco Perlasca presidente della Fondazione Giorgio Perlasca assieme a Walter Sandri console Tiuring Club Italiano, Francesca Nepori direttrice Archivio di Stato di Massa e Lorenzo Mercanti vicepresidente dell'associazione Italia Israele, ci spiegheranno come un uomo comune possa diventare capace di gesti non comuni.

Spazio anche alle donne, con un incontro dal titolo "Le donne e il marmo: ieri e oggi e domani", che parlerà di figura femminile e di marmo con Claudia Chiappino, prima donna in Italia direttore responsabile di cava, Bernarda Franchi imprenditrice e presidente della Fondazione Marmo e Vittoria Cordiviola scrittrice e storica.

E poi Dante Alighieri, che amò il nostro territorio immortalandolo nei suoi versi, a cui sono dedicati due incontri speciali al Marble Café, coinvolgendo Maria Marchetti della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Corrado Lattanzi presidente dell'Istituto Valorizzazione Castelli. "Carrara tra Dante e Michelangelo" è invece il titolo della passeggiata curata dallo storico Pietro di Pierro.

Tutto questo e poi musica, bodypainting, teatro, cui si aggiungono le altre iniziative già partite nelle settimane scorse: dai Salotti d'Autore, ai Balconi in Armonia e di Civico 1 con Animosi Café.

A dare il benvenuto a questa 9 giorni, sul palco della Musica c'erano le rappresentanze istituzionali, politiche e dell'arte.

Enrico Isoppi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, prendendo la parola, parla di "coraggio":"Sono contento che questa manifestazione sia stata fatta-ha detto dal Palco della Musica-è un evento tradizionale della nostra città con un'importanza culturale ed economica. Quest'anno il coraggio di questa scelta è particolarmente importante per permettere un po' di serenità alle attività".

Ma il primo a prendere la parola è il consigliere regionale Giacomo Bugliani: l'ultima parola sulla possibilità di realizzare o meno la manifestazione è spettata infatti alla Regione. "Il merito è di aprirsi ai suoi cittadini e oltre i confini del proprio territorio-spiega Bugliani motivando la decisione della regione-portare eventi in questo territorio attraverso la cultura significa dare nuova dignità a questo territorio, come merita. Vedo in questa città l'altro volto della Toscana: meno noto ma non meno degno di essere reso noto e di uscire dalla marginalità".

Presente sul palco anche il fiorentino Francesco Amedoro amministratore unico di Imm, l'ente organizzatore:"Credo in questo progetto e credo nel marketing territoriale: Carrara non deve essere vista solo come sito di estrazione del marmo. Vi auguro bellissime serate" ha salutato.

Per il sindaco Francesco de Pasquale, questa è l'edizione di WCDT della ripartenza sia per Carrara, che per la partecipata organizzatrice della manifestazione, Imm:"Siamo riusciti a coinvolgere le forze della città, qualcosa che produce arte e bellezza". In ultimo, non poteva mancare l'Accademia di Carrara e il suo direttore Luciano Massari, il quale ricordando le visite guidate nell'ateneo cittadino, ha ribadito:"Dove c'è l'arte l'Accademia c'è".