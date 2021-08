Economia



A Pariana commozione per la cerimonia in ricordo di Otello Bugliani

lunedì, 9 agosto 2021, 15:43

Ieri, 8 agosto, ricorrendo la Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, giornata istituita nel 2001 dal presidente della Repubblica, si è svolta a Pariana una austera, sentita e a tratti commovente cerimonia, in ricordo di Otello Bugliani, unica vittima massese nel disastro della miniera di Marcinelle in Belgio a simbolo dei caduti sul lavor, che purtroppo, ancor oggi, in vari ambiti di lavoro, accadono troppo spesso.

Alla cerimonia ha presenziato il sindaco Francesco Persiani e in rappresentanza del prefetto il Vice dott. Luigi Gavotti.

Franco Frediani dava lettura di una breve biografia di Bugliani e immediatamente dopo il sindaco e Graziella, la figlia di Otello, procedevano allo scoprimento della targa marmorea apposta nella parete della casa natia. Il parroco don Primiero Scortini impartiva la benedizione, elogiava l'iniziativa e ringraziava i partecipanti. Successivamente Fernando Petroli recitava la poesia di Bellugi "Lamento del masseso emigrato" e Fabio Cristiani, recitava un intenso monologo dedicato allo sfortunato minatore. A conclusione della cerimonia la corale Amadeus San Carlo si esibiva nella canzone "Miniera". Spiace dover rimarcare l'assenza a vario titolo delle organizzazioni sindacali Uil, Cisl e Cgil, nonché quella del Presidente della Provincia, malgrado fossero tutti stati invitati.

Nella foto: lo scoprimento della targa ad opera del sindaco Persiani e della figlia di Otello, Graziella Bugliani