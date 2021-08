Economia



Al via la seconda edizione dell'evento "Le nozze che vorrei" in versione estiva

lunedì, 2 agosto 2021, 12:27

La seconda edizione del format "Le Nozze che Vorrei" tornerà a colorare il lungomare di Marina di Massa mercoledì 4 agosto nella splendida cornice di Villa Cuturi.

Si tratta di un evento esclusivo dedicato alle future coppie di sposi in cerca di ispirazione e novità; attrae tutti coloro che hanno interesse per il mondo del wedding. Questo nuovo modo di interpretare le, ormai passate di moda, fiere sposi, è stato ideato dalla wedding planner Glenda Marradi e da Federico Faranna del tour operator "Viaggi di Mare".Sono stati loro a riunire i principali fornitori del mondo del matrimonio e a volere fortemente un rappresentate di ogni categoria presente all'evento. L'idea è quella di trasformare la costa apuana in una destination wedding anche di livello internazionale.

Il territorio infatti, con le sue numerose ed esclusive location, i suoi paesaggi unici e il clima mite, offre ai futuri sposi la possibilità di celebrare il matrimonio in ogni stagione. La prima edizione, svoltasi a febbraio 2020, ha riscosso un grande successo, motivo per cui gli organizzatori hanno deciso di proporne una seconda, e probabilmente una terza, così da farlo diventare una ricorrenza importante per questo settore.

Il Wedding Show sarà pero' un occasione di festa per tutti con sfilate in abito da sposa, musica e intrattenimento.

L'evento del 4 agosto avrà inizio intorno alle ore 19:00, orario in cui ci sarà l'aperiwedding; a cura del food truck "Frullallà". Dalle 21.30 alle 23 avrà luogo la sfilata degli abiti da sposa e da cerimonia dell'atelier "Le spose di Rosy".

Le modelle verrano truccate da Alice Ceragioli, una Make-up artist; mentre dell'acconciatura si occuperanno i parrucchieri di Hair Revolution. La sfilata verrà intervallata dallo spettacolo di fuoco e led a cura del gruppo "Lumen Invoco", il quale si esibirà a ritmo della musica suonata dalla band "Il Caffè degli artisti". La band si occuperà di animare l'intera serata.

A conclusione dell'evento sarà possibile assistere allo scintillante spettacolo pirotecnico di "Diego Fuochi d'artificio". Sarà inoltre presente Federica Cecchi, proprietaria dalla pasticceria "Piccola soave", che addolcirà gli ospiti con alcune delle sue creazioni. La Villa verrà allestita dal team di Exo-Usia, azienda che si occupa di allestimenti.