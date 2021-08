Economia



Albo dei medici veterinari per il servizio di primo soccorso h 24 su cani e gatti randagi

mercoledì, 25 agosto 2021, 13:52

Il comune di Carrara ha approvato un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse al fine di istituire l’albo dei medici veterinari per il servizio di primo soccorso h 24, da eseguirsi sui cani e gatti randagi incidentati o malati, che vengono rinvenuti sul territorio comunale, per il periodo 2021-2022.

I medici veterinari che vogliono presentare la propria manifestazione di interesse a essere inseriti nell'Albo, devono avere la propria struttura nel territorio del Comune di Carrara, oppure entro 10 Km dal confine. Una volta che saranno inseriti nell'Albo dovranno sottoscrivere una apposita convenzione col Comune.

Gli interessati possono presentare le domande di partecipazione all’avviso entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì prossimo 30 agosto, secondo le modalità indicate nella manifestazione di interesse e compilando l’apposito modello di domanda.

La domanda di iscrizione all’Albo, corredata degli allegati richiesti, dovrà pervenire in una delle seguenti modalità: a mezzo raccomandata A/R in plico chiuso indirizzato al Comune di Carrara – Servizi Sociali/Servizi Abitativi– U.O. Politiche di genere/Progettazione sociale/UDA – Piazza 2 Giugno n.1; oppure con consegna a mano in plico chiuso indirizzato al Comune di Carrara – Servizi Sociali/Servizi Abitativi– U.O. Politiche di genere/Progettazione sociale/UDA – Piazza 2 Giugno n.1; infine con invio all’indirizzo PEC: comune.carrara@postecert.it. Sulla busta e nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di inserimento nell’albo dei veterinari per il servizio di primo soccorso.

La documentazione è scaricabile sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it nella sezione notizie e nella sezione “Avere un animale-UDA”.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ UDA, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00 previo appuntamento, telefonando al numero

0585/641390, o inviando una richiesta alla mail alessandra.masetti@comune.carrara.ms.it