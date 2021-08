Economia



Caffaz incalza la giunta grillina su Carrara Fiere

lunedì, 23 agosto 2021, 23:13

Simone Caffaz, candidato sindaco del Comune di Carrara alle prossime elezioni della primavera 2022, interviene su uno dei temi attuali della politica cittadina affermando che "uno dei più gravi limiti della classe dirigente che ha amministrato la città negli ultimi 65 anni è la mancanza di una visione complessiva del territorio" e che "ciò è riscontrabile in praticamente tutti i settori della vita amministrativa ed è particolarmente evidente nella crisi di un'azienda che avrebbe potuto essere uno dei fiori all'occhiello del territorio, la Internazionale Marmi e Macchine-Carrarafiere".

L'ex presidente della Accademia di Belle Arti di Carrara sostiene che "il piano da lacrime e sangue proposto dall'attuale management renderebbe forse più sostenibile la gestione dell'azienda ma non risponde all'esigenza di fornire un progetto di ampio respiro volto a rilanciare la struttura e l'attività fieristica né potrebbe essere altrimenti perché, nonostante la politica cerchi di attribuire ai passati amministratori della fiera la responsabilità dell'attuale situazione, sono gli indirizzi, o i mancati indirizzi, forniti dai soci di riferimento la principale causa della crisi".

Simone Caffaz, che nella sua corsa a sindaco è sostenuto da Lega, Forza Italia, Cambiamo e da quattro liste civiche (Alternativa per Carrara, Carrara Futura, Città e Salute, Verdi Italia per Carrara) sottolinea come "nella attuale situazione la politica e i soci hanno davanti due soluzioni, o credere nel complesso fieristico e nelle sue potenzialità e investire in un nuovo progetto di ampio respiro o puntare a una riconversione dell'area".

Scendendo nel dettaglio, Caffaz precisa come"nel primo caso sarà necessario studiare e soprattutto sostenere, a differenza del passato, nuove iniziative e manifestazioni, valorizzare gli eventi in corso, sviluppare le politiche dello sport, abbandonare le attività non remunerative e affittare gli eventi senza specificità interna come Carrara Bierfest o sinergici con altri eventi come Balnearia, risolvendo definitivamente la situazione incresciosa per cui lo stesso socio Regione Toscana fa di fatto concorrenza diretta a Carrarafiere sponsorizzando l'evento di Viareggio sulla nautica".

Presupposto del rilancio, sostiene ancora Caffaz, "è che i soci credano nella Fiera e decidano di investirvi, così come hanno fatto e fanno i suoi competitor, ipotesi questa che in linea teorica è percorribile per la possibilità concessa dalla Legge Madia di svincolo dei fondi a condizione che gli stessi investimenti siano compresi in un piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni".Il candidato sindaco continua affermando che "tuttavia, se la politica e i soci non credono più nella potenzialità della struttura, tanto vale verificare le concrete possibilità di una sua conversione in un grande complesso turistico o sportivo (acquafan o altro) in grado dì garantire ricadute occupazionali ed economiche al territorio".

"Puntare invece come di fatto propone il management" sottolinea Caffaz "a un mero ridimensionamento dell'attività che preveda drastici tagli ai costi, in particolare modo del personale, e di fatto una quasi totale esternalizzazione delle manifestazioni fieristiche, ci pare una soluzione difensiva e poco coraggiosa e di cui il territorio non ha alcun bisogno perché corrisponde per l'ennesima volta a una mancata visione dello stesso"

Simone Caffaz conclude sottolineando che "oggi noi diciamo quello che non bisogna fare della Fiera ma nei prossimi mesi diremo anche quello che faremo grazie a un pool di esperti che sta lavorando a un ampio progetto coraggioso e sostenibile che inseriremo nel nostro programma e che la futura amministrazione realizzerà"