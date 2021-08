Economia



Green Pass: Borghini (Cna Massa Carrara), chi non lo ha ottenuto non si presenti agli ingressi per non mettere in difficoltà imprese e lavoratori

giovedì, 5 agosto 2021

"Il Green Pass? E' una misura necessaria per garantire l'apertura del paese, ma costringerà inevitabilmente le imprese ad un nuovo sovraccarico di lavoro e costi. L'altro timore è legato al comportamento delle persone e alla gestione di certe reazioni di fronte alla negazione di un accesso ad un locale. Mi auguro che prevalga il buonsenso. Mi rivolgo soprattutto a chi non ha ottenuto ancora il green pass o a coloro che non intendono vaccinarsi: se non avete il certificato verde non presentatevi all'ingresso dei locali per non mettere in difficoltà i gestori ed i lavoratori": così Andrea Borghini, presidente Cna Agroalimentare Massa Carrara commenta l'introduzione, dal 6 agosto, del certificato verde per gli over 12 nelle regioni in zona bianca. L'altro aspetto è legato all'attività di controllo all'ingresso. "Avevamo chiesto, come associazione tramite un emendamento, il solo controllo del green pass per accedere ai locali invece dovremo verificare anche le carte d'identità. – analizza ancora – Le imprese sono caricate anche di questa responsabilità. Ne avremo fatto a meno. La tutela della salute pubblica resta, in ogni caso, una priorità per tutti noi".

Commento di Aldo Grandi: si comincia con le discriminazioni e invece di criticarle si appoggiano entusiasticamente. I locali che pretendono il Green Pass vorrà dire che non riceveranno coloro che non vogliono vaccinarsi e i soldi li terranno sotto il materasso. Noi compresi