Il Consorzio 1 Toscana Nord inizierà a breve i lavori per la messa in sicurezza del Fosso della Carpanella

Altri articoli in Economia

mercoledì, 25 agosto 2021, 16:34

Dal 24 al 26 settembre la prima edizione del Creativity Forum. Carrara for the Unesco Creative Cities porterà a Carrara rappresentati delle istituzioni ed esperti nei settori dell'arte, dell'artigianato, dell'architettura, dell'economia e della comunicazione

mercoledì, 25 agosto 2021, 14:03

Il Consiglio di Stato condanna con sentenza definitiva, e in solido tra loro, le associazioni ambientaliste e rigetta il loro appello, respingendolo integralmente per totale infondatezza, contro le cave di marmo

mercoledì, 25 agosto 2021, 13:52

Pubblicato un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'istituzione dell'albo dei medici veterinari per il servizio di primo soccorso h 24 su cani e gatti randagi. Ultimi giorni per presentare le domande

mercoledì, 25 agosto 2021, 13:41

Entra nel piano delle opere triennali della Provincia di Massa-Carrara l'intervento per consolidare il versante e prevenire le frane lungo la Sp 5 Bassa Tambura, nel comune di Massa

mercoledì, 25 agosto 2021, 10:08

Ammontano a 478 mila gli euro che il Ministero dell'istruzione ha assegnato alla Provincia di Massa-Carrara per consentire l'avvio regolare del nuovo anno scolastico

mercoledì, 25 agosto 2021, 10:04

"Se vogliamo dare un futuro alla Imm e salvaguardarne l'occupazione, va abbandonata definitivamente l'illusione che possa rinascere l'evento perduto della rassegna fieristica del Marmo e delle Macchine". A tracciare una linea netta tra passato e futuro è il presidente di Cna Massa Carrara, Paolo Bedini