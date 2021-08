Economia



Si riparte “Con-vivere Carrara”

giovedì, 5 agosto 2021, 13:06

Si riparte insieme al nostro amato evento “con-vivere Carrara”, il festival sull'interculturalità nato nel 2006, che quest'anno avrà luogo dal 9 al 12 settembre nel centro storico di Carrara.

Il professor Remo Bodei ne ha curato la direzione scientifica per ben 14 anni. Ogni edizione affronta questioni legate alla convivenza fra identità culturali, religiose e politiche, la cui problematicità è simbolicamente indicata nel simbolo, dal trattino che separa il “con” dal “vivere”.

In questa 16^ edizione, si tratterà il tema: “Cura”, di Telmo Pievani, consulente scientifico di questa edizione. La parola “cura” è diventata oggi centrale legata in particolare all’emergenza sanitaria associata alla pandemia. Non si parla solo di “terapia”, ma si è posta a più livelli e in più ambiti la necessità di utilizzarla nel presente, per ambire ad un futuro migliore.

“Cura” è assieme preoccupazione, sollecitudine e azione positiva rivolta alla sfera fisica e morale. La cura è, dunque, una vocazione propria dell’essere umano che viene messa in opera nei legami personali, familiari, amicali, ma anche nella sfera pubblica e politica.

Vi proponiamo di seguito il nostro calendario degli eventi:

Giovedì 9 settembre: Simone Cristicchi

Venerdì 10 settembre: Battiato Libero

Venerdì 10 settembre: Il suono della cura. Pierdante Piccioli e Marco Battaglia

Sabato 11 settembre: 2 Violini 21: Laura Marzadori e Andrea Obiso

Domenica 12 settembre: Servillo - Girotto - Mangalavite