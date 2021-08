Economia



Simposio per la via Francigena: in piazza Palma gli studenti dell'Accademia

martedì, 3 agosto 2021, 14:17

di francesca vatteroni

La prima tappa è stata a Montignoso con il simposio destinato alla via Francigena e dedicato al Sommo Poeta di cui quest'anno ricorre l'anniversario della morte ( dall'11 al 18 luglio), la terza tappa sarà a settembre a Carrara (Avenza) e la seconda è stata inaugurata a Massa nella neonata piazza Palma e resterà in essere fino a domenica. Il simposio a cura degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Carrara vede intenti i giovani scultori a scolpire marmo bianco di Pulcinacchia Torano (grazie all'omaggio della apuana ditta Venturini) per dare forma alle proprie interpretazioni dell'opera capolavoro di Dante Alighieri e del viaggio antico dei pellegrini, per realizzare sei opere che andranno ad arricchire il passaggio sulla "nostra" via Francigena. Sei studenti, sei modi diversi di vedere e sentire la Divina Commedia e il viaggio intrapreso dai pellegrini e da Dante Alighieri.

I ragazzi e le ragazze che lavoreranno assiduamente alle opere, tutti studenti dell'ateneo carrarese, scolpiranno dalle 9 alle12:00 e dalle 15:00 fino a sera, sotto gli occhi dei passanti e dei curiosi.

C'è Niclas Papke, giovane studente tedesco, che intitola l'opera: "5:33 PM". Il suo astratto vuole infatti rappresentare attraverso forme eliche, il gioco di ombre e di luci che è riuscito a catturare con una foto, diventata il suo modello, di un fascio di riverbero delle cinque e trentatré del pomeriggio, filtrato con parti del proprio corpo. "E' un gioco di movimento di ombre" ha spiegato la sua opera in divenire.

"L'albero del Paradiso" invece è un albero con cinque ramificazioni, cinque come le dita di una mano, da cui cresce una chioma a forma cubica: un interessante mix tra figurativo e astratto. L'opera che sta prendendo vita e che, come le altre opere è già stata sbozzata e preso le prime forme presso il laboratorio del parco della Padula proprio per evitare polvere eccessiva è di Francesco Carapelli:"L'albero è il simbolo del pellegrino che si riposa sotto la sua ombra per rifocillarsi e poi dietro ho sto scolpendo una porta con alla base degli scalini: l'ascesa verso il Paradiso" ha chiosato la sua bella opera.

La suggestiva semplicità di una lanterna: Greta Fila si è ispirata alle carte dei tarocchi dove c'è l'eremita che porta una lanterna:"E' collegata alla ricerca del cammino personale, per illuminare il percorso e ricorda anche il momento, il tempo che ci prendiamo per riflettere, per pensare, un momento di contemplazione" ci spiega Greta.

Poi c'è il mezzo ovale di Doloreza Plloci, che è in bilico: a rappresentare il dubbio, il bivio che si incontra spesso lungo il cammino. "E' un astratto: in questo periodo mi sto concentrando su questa figura, il mezzo ovale e sto elaborando un mio linguaggio. L'ho usato per interpretare il viaggio di Dante, di Ulisse e dei pellegrini, il loro cammino".

Kadir Hocaoglu è curdo, nato e cresciuto a Istanbul e la Divina Commedia gliela avevano fatta studiare al liceo, in Turchia. Lui ha voluto dedicare la sua opera a un personaggio dell'Inferno: Farinata Uberti. Un volto e una testa con un corpo che riprende le forme di una bara: chi non credette all'immortalità dell'anima, per Dante, era punito imprigionato dentro dei sepolcri da dove sbuca e si affaccia proprio farinata. "Ho pensato a lui, perché è un personaggio toscano" ha spiegato il giovane che a Montignoso invece ha realizzato Aronte, un altro personaggio "infernale" toscano.

Infine c'è un piccolo viandante nell'atto di volgersi indietro mentre cammina. L'autrice, Maria Zanon, si è ispirata alle immagini dei piccoli bambini sudamericani, carichi di ceste, spesso in viaggio per raggiungere i villaggi tra loro. "Il piccolo viandante si volta indietro: ho pensato a quando l'angelo apre la porta e raccomanda a Dante e Virgilio di non voltarsi indietro, una volta entrati, pena l'allontanamento definitivo dal Purgatorio" ha spiegato la ragazza.

Grande soddisfazione anche personale, come ci spiega lei stessa, per l'assessore alla cultura di Montignoso Eleonora Petracchi:"L'idea di abbellire la via Francigena con le opere realizzate tramite simposio dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti nasce nel 2018 a Montignoso con il mio assessorato-racconta facendo un excursus storico di questa iniziativa-poi nel 2019 si è proseguito in tandem con Carrara e quest'anno si aggiunge Massa. E' un evento di ambito turistico, un file rouge che lega i tre comuni-ha considerato l'assessore-l'Accademia è l'Accademia del territorio che dialoga con tutte le istituzioni del territorio. Lo scopo a cui è proteso l'evento è abbellire la via Francigena. Infatti mentre la Lunigiana gode di una passaggio della via Francigena immerso nella bellezza naturale, il nostro tratto pur con vista mare, non è altrettanto suggestivo: da qui l'idea di abbellirlo con opere scolpite riprendendo la narrazione turistica che abbiamo scelto per la costa apuana: Terra scolpita. Da Carrara a Montignoso sarà caratterizzata dalla scultura. In particolare le opere realizzate per Montignoso quest'anno sono collocate temporaneamente a Villa Shiff in attesa che i lavori per il rifacimento della strada verso il castello siano terminati, poi verranno installate lì".

Parole di soddisfazione e di ringraziamento anche da parte del vicesindaco di Massa Andrea Cella:"Il nostro grazie va agli studenti dell'Accademia e alla ditta Venturini che ha regalato i blocchi. Sappiamo che è già partito un gruppo di pellegrini da Canterbury ed è previsto il loro soggiorno all'Ostello Palazzo Nizza qua a Massa il 21 agosto: l'obiettivo è mostrare loro le nuove opere, perché l'idea è di abbellire la strada. La prima è stata Montignoso, poi si è aggiunta Carrara e quest'anno si aggiunge Massa".

Il professor Piergiorgio Balocchi ha parole di elogio per i suoi studenti, alle prese con molte iniziative sparse sul territorio:"Alcuni di questi studenti stanno partecipando alla mostra 50 anni di Forme nel Verde a San Quirico D'Orcia e 40 anni fa c'eravamo io e Luciano Massari; uno di questi studenti ha vinto il simposio di Fivizzano, quattro di loro a settembre vanno al simposio di San Piero a Sieve(Fi). I nostri studenti si muovono, devono muoversi" commenta. Concorda il direttore Luciano Massari:"L'Accademia ha relazioni con tutto il mondo, mette a disposizione la capacità dei docenti e la creatività dei suoi studenti per iniziative di accrescimento culturale del territorio. Le nostre porte sono aperte per lavorare in sinergia con Comune, Fondazione Cassa di Risparmio, con ogni istituzione del territorio, abbiamo allestito assieme la mostra sul Cybei, prendiamo parte a ogni progetto tagliato su misura per noi. Con Montignoso siamo alla terza edizione, con Carrara siamo alla seconda e ora con Massa alla prima".