Arte, pittura, musica, cultura: inaugurata alla villa della Rinchiostra la seconda sessione della Biennale Internazionale dell'Etruria (B.I.E.)

Altri articoli in Economia

lunedì, 20 settembre 2021, 17:22

lunedì, 20 settembre 2021, 15:55

Il marchio del “cigno reale”, simbolo di pregio e eleganza è la firma che distingue i materiali DANSK, provenienti da tutto il mondo

giovedì, 16 settembre 2021, 14:21

Il Patronato INAPA/Confartigianato Imprese Massa Carrara informa che a decorrere dal 1° ottobre 2021, l'INPS consentirà l’accesso ai propri servizi digitali anche mediante la delega dell’identità digitale, oltre che attraverso SPID, CIE (Carta Elettronica Digitale) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi), nell’interesse dei cittadini che hanno poca o nessuna destrezza col computer e...

mercoledì, 15 settembre 2021, 23:45

Prima campanella per le scuole della Toscana: stamani, in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno scolastico 2021/2022, GAIA S.p.A. ha affiancato le istituzioni in visita in tre scuole elementari di Massa

mercoledì, 15 settembre 2021, 23:42

Il Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuana sarà ospite, da venerdì 17 e fino a domenica 19 settembre, del mercato dei sapori di campagna in Piazza Duomo insieme ad altre eccellenze del Made in Tuscany e dell'agricoltura locale nell'ambito della terza edizione de "Le Stelle di Pietrasanta"

lunedì, 13 settembre 2021, 19:13

Le attività di accoglienza degli alunni delle prime classi rientrano nell’insieme di interventi mirati alla prevenzione della dispersione scolastica