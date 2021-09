Economia



Cna: settembre con i corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

lunedì, 6 settembre 2021, 09:02

Corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Al via i corsi promossi da Cna nelle sedi di Massa, Carrara ed Aulla. Sono tanti, rivolti a datori di lavoro e dipendenti, i corsi di formazione ed aggiornamento, per cui è previsto anche un contributo se l'azienda è iscritta al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'artigianato o a il Comitato Paritetico Regionale per l'artigianato da almeno due anni. I corsi in partenza a settembre, per cui è già possibile iscriversi sono: aggiornamento primo soccorso (4-6 ore), antincendio rischio medio (8 ore), rischio basso (4 ore), aggiornamento antincendio rischio medio (5 ore) e aggiornamento rischio basso (2 ore), Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Rspp (16 ore), aggiornamento Rspp per i datori di lavoro rischio alto (14 ore), generale e specifico dei lavoratori rischio basso (8 ore), rischio medio (12 ore) e alto (16 ore) e di aggiornamento formazione dei lavoratori (6 ore).

Per informazioni contattare la segreteria al numero 0585/852932 (Stefania Favilli) oppure scrivere a cna.formazione@cna-ms.it.

Per informazioni vai sul sito www.cna-ms.it oppure pagina ufficiale Facebook @cna.massacarrara