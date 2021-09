Economia



“E’ nato lo Stile“, così si presenta la nuova sede a Carrara di Dansk Marble

lunedì, 20 settembre 2021, 15:55

“E’ nato lo Stile“, così si presenta la nuova sede a Carrara di DANSK Marble, conosciuta nel mondo per il commercio della pietra e sviluppo di grandi progetti pubblici e privati. Il marchio del “cigno reale”, simbolo di pregio e eleganza è la firma che distingue i materiali DANSK, provenienti da tutto il mondo. La nuova sede in Via Ilice ospita 2.000 mq. di showroom con esposizione lastre, mentre nell’area esterna di 10.000 mq. è possibile visionare una vasta gamma di blocchi selezionati e marchiati con certificato di garanzia e qualità del cigno. DANSK Marble è anche l’unica realtà al mondo a offrire un servizio di scansione 3D del marmo, garantendo l’idoneità del materiale per la lavorazione. In concomitanza alla Fiera Internazionale del Marmo “MARMO+MAC” di Verona, DANSK Vi invita nella sua nuova sede Italiana di Carrara di 12.000 mq., in Via Ilice 16, dal 27|09 al 04|10. Durante L’OPEN HOUSE sarà presentato in anteprima Mondiale il nuovo marmo “ANDERSEN GREEN” dal fascino esotico.