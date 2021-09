Economia



Gaia saluta i bimbi il primo giorno di scuola

mercoledì, 15 settembre 2021, 23:45

Prima campanella per le scuole della Toscana: stamani, in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno scolastico 2021/2022, GAIA S.p.A. ha affiancato le istituzioni in visita in tre scuole elementari di Massa. La Vicepresidente di GAIA, Michela Consigli si è recata alle scuola primaria di Via Casamicciola a Marina di Massa, alla primaria di Castagnetola e presso la scuola di Turano "De Amicis" insieme al Sindaco di Massa, Francesco Persiani, all'Assessore alla Pubblica Istruzione, Nadia Marnica e al Prefetto della provincia di Massa Carrara, Claudio Ventrice.

"Essere presenti nelle scuole oggi è per noi molto significativo, non soltanto perché si inaugura un nuovo ciclo di studi– commenta la vicepresidente Consigli – ma anche perché speriamo fortemente che il nuovo anno segni una stagione diversa, libera dalle restrizioni della pandemia. Sappiamo che i mesi appena trascorsi hanno richiesto ad alunni e insegnanti un notevole sforzo a causa dell'emergenza sanitaria. GAIA vuole far sentire la propria vicinanza soprattutto ai bambini, complimentandosi con loro, dicendo loro "siete davvero bravi" per la pazienza e la scrupolosità con cui hanno seguito finora tutte le prescrizioni normative. Abbiamo anche portato in dono la borraccia "Marina", simbolo del nostro impegno nelle scuole e magari di buon auspicio per il nuovo anno."

"Marina" è la borraccia plastic free che in questi ultimi anni ha cercato di sensibilizzare studenti di ogni età a rinunciare agli oggetti di plastica monouso che purtroppo spesso finiscono in mare.

Questo è solo uno degli spunti di riflessione che il gestore idrico GAIA S.p.A. propone alle scuole con l'iniziativa didattica "Alla scoperta dell'acqua" che è in procinto di partire anche per l'anno scolastico 2021/2022.

Sono già state inviate, infatti, le lettere destinate agli Istituti scolastici del territorio, ai Sindaci e e agli assessori alla Pubblica Istruzione dei comuni sul territorio gestito. Nelle circolari viene spiegato il percorso divulgativo e partecipativo proposto da GAIA, articolato in lezioni o videolezioni finalizzate ad accompagnare gli studenti nella conoscenza del ciclo dell'acqua e degli accorgimenti per non sprecarla.

Nonostante le restrizioni che hanno reso impossibili le lezioni in aula, lo scorso anno sono stati circa 2.000 gli studenti coinvolti, a quali sono stati consegnati anche "Marina" e il libro "Acqua in mente". L'anno precedente, quando non c'era ancora il covid i numeri erano stati altissimi: circa 10.000 studenti partecipanti.

Chi volesse maggiori informazioni sul progetto "Alla scoperta dell'acqua" può inviare una mail a eventi@gaia-spa.it.