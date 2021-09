Economia



Rinnovo dei vertici nelle categorie di Confimpresa Massa Carrara

mercoledì, 22 settembre 2021, 17:43

A rappresentare il settore dell’ estetica è Roberta Pennoni titolare del centro estetico Studio 36 in via Benedetto Croce. L’obiettivo di Confimpresa è quello di rinnovare, in breve tempo, tutti i rappresentanti delle numerose categorie che aderiscono all’associazione.

“Ringrazio Confimpresa per la fiducia dimostrata nei miei confronti – commenta Pennoni -. Le idee da mettere in campo sono molte. In primis vorremmo organizzare dei corsi mirati per incentivare l’interesse dei vari centri estetici presenti sul territorio. Apriremo uno sportello informativo per facilitare l’accesso alle varie agevolazioni e ai bandi per acquisto materiale necessario soprattutto in questo periodo pandemico e post pandemico. Stiamo lavorando per creare gruppi di acquisto per centri estetici e parrucchieri: acquistando insieme potremmo usufruire di prezzi calmierati e sicuramente di prodotti di qualità”.

Nel Comune di Massa si calcola la presenza di circa 150 centri estetici.

“I problemi organizzativi con l’emergenza Covid non sono stati pochi – commenta Daniele Tarantino, direttore di Confimpresa Massa Carrara -. Il settore dell’estetica, come quello dei parrucchieri, ha subito un arresto compensato poi da una buona ripartenza. Adesso dobbiamo lavorare per mantenere i risultati raggiunti adottando tutte le precauzioni possibili, scongiurando nuovi lockdown che sarebbero disastrosi per i lavoratori”. Dunque, per proseguire l’attività in modo regolare è necessaria anche una corretta informazione: “Cercheremo di contattare tutti i centri estetici – conclude Roberta Pennoni – per ascoltare i professionisti e segnalare eventuali problematiche”.