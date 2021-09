Economia



Vino: il Candia Doc al Festival dell'Alta Cucina, la viticoltura eroica in Piazza Duomo a Pietrasanta

mercoledì, 15 settembre 2021, 23:42

Il Candia Doc al Festival dell'Alta Cucina di Pietrasanta. Il Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuana sarà ospite, da venerdì 17 e fino a domenica 19 settembre, del mercato dei sapori di campagna in Piazza Duomo insieme ad altre eccellenze del Made in Tuscany e dell'agricoltura locale nell'ambito della terza edizione de "Le Stelle di Pietrasanta", Festival promosso dal Comune di Pietrasanta ed organizzato in partnership con l'internazionale "Les etoiles de Mougins" e la cittadina della Costa Azzurra.

Il Consorzio di Tutela, protagonista in queste settimane in prima serata su Alma Tv (ex Alice TV) del programma dedicato alla cucina "Chef in Campo" e sul Tg3 Toscana, prosegue la sua campagna di comunicazione a livello regionale e nazionale con l'obiettivo di promuovere la realtà vitivinicola apuana ed il territorio. A Pietrasanta il Consorzio di Tutela presenta i vini delle aziende agricole associate in un contesto di grande qualità a cui partecipano 17 chef stellati italiani e francesi. Tra gli ospiti Dario Cecchini e Cristiano Tomei. Il mercato sarà aperto al pubblico venerdì nell'orario 16.00-23.00, sabato 10.00-23.00 e domenica ore 10.00-20.00.

Info su www.candiadeicolliapuani.it e Facebook @ CandiadeiColliApuaniDOC