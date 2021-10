Economia



Artigianato: dal lavandino "galleggiante" alle borse in marmo ed oro del nuovo brand "Apua", i maestri (e le maestre) del marmo danno spettacolo a "Fatti ad Arte"

lunedì, 4 ottobre 2021, 10:36

Dal lavandino galleggiante alla nuova linea di borse in marmo e oro del nuovo brand "Apua Luxury Bags" di due giovani designer di Carrara, dagli arredamenti interni con l'esclusivo biliardo e la chitarra rock (in marmo ovviamente) fino all'omaggio scultoreo a Dante nell'anno del settecentesimo anniversario dalla sua morte.

I maestri - e le maestre - dei marmo di Carrara sono stati protagonisti della quinta edizione di "Fatto in Arte" la mostra inserita nel programma ufficiale di Biella Arcipelago, il secondo appuntamento, dopo il Creativity Forum - Carrara for the Creative Cities da poco conclusosi, promosso dal Coordinamento italiano delle Città Creative UNESCO e volto alla valorizzazione delle città italiane appartenenti alla rete Unesco.



A Biella, i maestri del marmo hanno esaltato le infinite applicazioni della pietra nell'ambito del design, dell'arredamento interno, degli accessori e della tradizionale lavorazione artistica nello spazio promosso ed allestito all'interno di una dimora storica da Cna Massa Carrara. "E' stata una straordinaria esperienza in un contesto esclusivo e di grande prestigio che ci ha visti coinvolti in prima linea. - commenta Paolo Bedini, presidente Cna Massa Carrara - L'attività della nostra associazione non è solo quella di tutelare, accompagnare ed aiutare le imprese artigiane ed i piccoli imprenditori a crescere e restare al passo con i tempi ma anche di promuoverli e promuovere così il territorio che rappresentano. Sono due concetti, quelli della promozione individuale e di territorio, che camminano di pari passo. Ringrazio Alberto Devoti per aver rappresentato la nostra città ed il comparto della lavorazione del marmo con il solito impegno, competenza e passione".

Quattro le aziende selezionate da Cna tra cui la Dedalo Carrara che ha presentato il lavabo Dedalo, che se immerso in acqua, galleggia e può essere supportato anche da un piano di cristallo. L'azienda nata nel 2012 da una costola della Devoti3D ha una tecnologia brevettata che riesce a ridurre il peso del monolite del 65%, con un impatto importante su una serie di fattori economici e pratici. Fa sempre parte dell'orbita della Devoti3D, presente con alcune sculture, la Davide e Luca Devoti che si occupa di ricerca e innovazione nel settore lapideo specializzata nella progettazione di rivestimenti molto particolari che esaltano le caratteristiche naturali della pietra. Fatti ad Arte ha segnato il debutto in una vetrina così importante del nuovo brand "Apua Luxury Bags di Carrara di Sara Devoti e Alice Ferraro: le due giovani designer ed artiste del marmo realizzano accessori e gioielli con materiali preziosi. L'unicità delle creazioni risiede nella bellezza dei marmi, scelti ad hoc per ogni singolo prodotto: i colori, le sfumature, le texture si legano perfettamente alle pelli e ai metalli. I marmi sono lavorati artigianalmente in modo da ottenere un peso esiguo mantenendo la giusta resistenza.