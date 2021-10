Economia



Bonfigli (Confimpresa): "Settore dell’elettronica in crisi"

martedì, 5 ottobre 2021, 17:34

Settore dell’elettronica in crisi: nell’era del consumismo si tende a riparare sempre di meno e a sostituire apparecchi guasti con prodotti nuovi, anche per i costi. Viene a mancare così una figura importante come quella del riparatore. Queste e altre problematiche verranno affrontate da Luca Bonfigli, al quale è stato conferito l’incarico di rappresentante del settore di elettronica nell’ambito del progetto di rinnovo dei vertici delle categorie da parte di Confimpresa Massa Carrara. Luca Bonfigli ha iniziato a frequentare corsi di formazione nel settore dal 1996. Ha aperto “Tecnovideo elettronics”, attività che si trova in via Massa Avenza dedicandosi alle riparazioni di elettronica di consumo (telefonia, audio, tv e impiantistica). Un settore un po’ complesso in quanto, come annunciato sopra, la figura del riparatore tende a venire meno perchè è più facile acquistare apparecchi nuovi che ripararli.



“Ringrazio Confimpresa per questa opportunità – spiega Bonfigli – e mi impegnerò a favorire una collaborazione tra le varie imprese di elettronica. Tra gli obiettivi vi è quello di creare un gruppo capace di rappresentare la categoria per avere un filo diretto con le istituzioni. I problemi nel nostro settore sono molteplici: abbiamo bisogno di supporto alle aziende, anche per formare nuovi tecnici abilitati e qualificati. Una delle problematiche che riscontra il settore è la difficoltà di smaltimento. Questi apparecchi dovrebbero essere facilmente smaltibili quando diventano “Raee”, ovvero devono essere dimessi. Con i bonus in atto si stanno sostituendo tanti apparecchi e le aziende trovano difficoltà nello smaltimento. Abbiamo chiesto un incontro con l’assessore all’ambiente, Paolo Balloni, proprio per affrontare questa tematica”.



Confimpresa, come ha affermato il presidente Daniele Tarantino, sosterrà le piccole e medie aziende del settore nell’iter burocratico. Ma il problema viene da lontano e si spera venga affrontato tempestivamente: frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga e display elettronici, televisori, apparecchi dovrebbero essere progettati per essere facilmente riparabili, per tutelare il consumatore che deve avere convenienza nella riparazione e ovviamente, tutelare l’ambiente.