Economia



Confartigianato: "Imm, si respira aria nuova: ora il territorio deve partecipare alla rinascita"

giovedì, 7 ottobre 2021, 17:18

"Si respira aria nuova alla Internazionale Marmi e Macchine di Carrarafiere. Certo, siamo solo all'inizio di un lungo tunnel che porterà al risanamento e al rilancio dell'ente ma almeno non si parla solo di manovre 'lacrime e sangue' ma di prospettive per il futuro. Si parla di sviluppo, di programmazione e questo ci rassicura: ora anche il territorio deve rispondere in maniera positiva alla proposta costruttiva della nuova amministratrice unica Sandra Bianchi. Lo devono fare le istituzioni, le associazioni di categoria e le imprese. L'obiettivo è far tornare la Imm quello che era un tempo: volano di sviluppo economico e turistico per l'intera provincia".



A parlare è il presidente di Confartigianato, Sergio Chericoni, a poche ore di distanza dall'incontro con la nuova amministratrice unica di Imm, Sandra Bianchi. Un tavolo che si è riunito martedì sera e al quale hanno partecipato anche l'assessore regionale Leonardo Marras, il commissario della Camera di Commercio, Dino Sodini, il vicesindaco di Carrara, Matteo Martinelli, e i rappresentanti delle imprese. "Ci è stato presentato il progetto di risanamento e rilancio dell'ente Fiera e ci sembra fattibile nella sua concretezza anche perché ha come base la volontà di ristrutturare e rilanciare il comparto, come ha precisato l'assessore regionale. Un segnale importante che non si va verso una semplice sistemazione delle pendenze e una liquidazione della società ma che si vuole traghettarla verso la sua vocazione, in particolare per il settore del lapideo e quello della nautica: c'è voglia di farla vivere".



Segnali che hanno rassicurato Confartigianato rispetto ad altre ipotesi che non sono neppure finite sul tavolo della discussione, come la dismissione o la scelta di far diventare Imm solo un 'affitta padiglioni'. "Ci sarà una riduzione del personale, almeno per il momento, ma con una ricollocazione immediata all'interno degli altri enti soci – prosegue il presidente di Confartigianato – così da tutelare tutti i posti di lavoro. Rimarrà personale sufficiente per garantire un funzionamento efficace della Fiera. Fra le richieste c'è anche quella dell'azzeramento dei vertici apicali, in un'ottica di rinnovamento societario. I numeri e le prospettive fornite dall'amministratrice Bianchi ci danno fiducia: ci siamo trovati di fronte a una persona che conosce in maniera approfondita la situazione economica e finanziaria della Marmo Macchine che conosce la società e il settore di riferimento. Il piano di risanamento e rilancio presentato a giugno, benché magari da rivedere in maniera parziale, è già una traccia valida per la salvaguardia dei conti e per guardare al futuro. Un futuro che vedrà l'ente Fiera confermato. Organizzerà fiere proprie e accogliere quelle di soggetti terzi, sarà motore di sviluppo mettendo al centro il comparto della nautica, sperando che lo stesso possa ampliarsi e arricchirsi ancora con la realizzazione del travel lift nel porto di Carrara. E tornerà il lapideo protagonista alla Imm".



Confartigianato è pronta a dare il proprio contributo in maniera operativa: "Dopo anni senza interventi e soluzioni, questo ci sembra un buon punto di partenza – conclude Chericoni -. Adesso la Regione, il Comune, e le amministrazioni locali dovranno fare la loro parte. Così anche il mondo delle imprese deve farsi carico di questa partita di vitale importanza devono riprendere fiducia e interesse nelle potenzialità inespresse di questo ente che è strumento di sviluppo. Il territorio deve partecipare e noi ci siamo!".