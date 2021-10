Economia



Crociere La Spezia e Carrara: nuovi progetti a 'Italian Cruise Day'

venerdì, 29 ottobre 2021, 18:15

L’AdSP del Mar Ligure Orientale ha fatto il punto oggi su progetti e futuro del settore crocieristico alla Spezia e Marina di Carrara a Italian Cruise Day, la più importante manifestazione del comparto in Italia che si svolge quest’anno a Savona. Presentato in anteprima anche il nuovo video promozionale, realizzato dallo Studio FR3, che sarà proiettato durante tutti gli eventi e fiere internazionali cui prenderà parte l’AdSP.

Francesco Di Sarcina, Segretario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e Giacomo Erario, Operations Manager e PFSO "Spezia & Carrara CruiseTerminal” S.r.l. , hanno presentato alla stampa quello che costituirà l’asse portante del nuovo waterfront della città ligure: un nuovo molo crociere con due accosti di 393 e 339 metri per ospitare due navi da crociera di ultima generazione, e la nuova Stazione Marittima, che consta di un terminal con superficie totale di 16.035 m2; un edificio multifunzionale di 15.250 m2; 291 parcheggi auto; 105 parcheggi bus e 75 parcheggi per taxi.

I finanziamenti per il nuovo molo crociere, che sorgerà al centro della Calata Paita - 41.500 metri quadrati di zona portuale che ritorneranno alla città nel settembre 2023 – arriveranno grazie al PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di 30 milioni di euro che l’AdSP del Mar Ligure Orientale ha ottenuto per realizzare l’infrastruttura triangolare con i nuovi accosti che, uniti agli altri due presenti sul Molo Garibaldi, consentiranno la sosta di quattro navi in contemporanea. Nel prossimo triennio (2022-2024) l’AdSP completerà la costruzione del molo, i cui tempi di realizzazione sono rigidamente vincolati dall’inclusione dell’opera nell’elenco degli interventi finanziati con il Fondo complementare al PNRR.

Il contratto di partenariato pubblico privato (project financing) sottoscritto fra l’AdSP e il soggetto promotore (Costa Crociere, Royal Caribbean e MSC Crociere), comprende la progettazione e la costruzione dell’opera con capitali privati, e prevede come unica fonte di remunerazione il diritto di gestire il servizio ai passeggeri per un periodo di tempo prestabilito. Le tre compagnie, leader a livello globale, investiranno 41 milioni di euro nella realizzazione della Stazione Marittima, una struttura tecnologicamente e urbanisticamente all’avanguardia Negli stessi tempi, prenderà avvio la costruzione della nuova stazione marittima che si prevede verrà ultimata nel 2026.

Il traffico dei passeggeri alla Spezia, grazie a queste due importanti infrastrutture, registrerà quindi una crescita sostanziale. Le nuove infrastrutture a servizio dell’attività crocieristica, garantiranno il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di gestire oltre un milione di passeggeri all’anno nello scalo spezzino che rappresenta oggi, a tutti gli effetti, un polo crocieristico efficiente e consolidato: dagli 80 mila passeggeri transitati nel porto della Spezia nel 2012, si è passati ai quasi 700 mila del 2019. Poi, la crisi del 2020 causa Covid. Queste le previsioni per il futuro prossimo. Per fine 2021: 52 scali nave ; 100.000 passeggeri(+100% circa su2020); riavvio delle attività di imbarco/sbarco passeggeri per inizio/fine crociera. Per il 2022: 192 scali nave previsti da gennaio a dicembre.

“Dopo una fase di programmazione delle infrastrutture e delle modalità gestionali che ha visto l'Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale impegnato fortemente negli scorsi anni, e con la prospettiva di vedere finalmente la luce dopo la fase pandemica, siamo finalmente pronti a dare il via alle nuove infrastrutture per le crociere a Spezia – ha detto il Segretario Generale dell’AdSP, Francesco Di Sarcina -. Nel 2022 contiamo di avviare la costruzione del molo crociere, abbiamo cospicui fondi del PNRR finalizzati a transitare il porto verso una configurazione green ad alto valore ambientale, e vedremo tra pochi anni anche il nuovo terminal crocieristico grazie ai finanziamenti privati da parte di MSC Crociere, Royal Caribbean e Costa Crociere. Anche a Carrara, nel medio periodo, contiamo di avere una presenza più forte dell'industria crocieristica, che dovrà coniugarsi con la nuova pianificazione portuale in fase di definizione”.

Giovanni Azzone, Presidente di Spezia&Carrara Cruise Terminal Srl ha dichiarato: “La seconda parte del 2021 ha rappresentato un nuovo inizio per le crociere alla Spezia. L’anno si chiuderà con 52 scali nave per circa 100.000 passeggeri, valori quasi raddoppiati rispetto al 2020. Inoltre, guardiamo al 2022 con grande fiducia; il calendario delle navi previste il prossimo anno è molto ricco e gli arrivi saranno distribuiti su tutti i 12 mesi. Più che positive anche le prospettive a medio termine: è in corso la progettazione del nuovo molo crociere e del nuovo cruise terminal, la cui realizzazione consentirà di disporre di quattro accosti per grandi navi oltre a garantire un’importante riqualificazione di parte del water front cittadino nel rispetto del tessuto culturale e urbano locale.”