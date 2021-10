Economia



Entrate lavorative in aumento nelle aziende apuane

mercoledì, 13 ottobre 2021, 10:46

Secondo i dati forniti dall’indagine territoriale Excelsior, per il monitoraggio dei fabbisogni occupazionali delle aziende, il numero complessivo di entrate programmato dalle imprese di Massa-Carrara nel mese di settembre 2021 si èimplementato notevolmente, +680 unità, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, per un risultato complessivo di 1.260 entrate lavorative a fronte delle sole 580 del settembre 2020. Una ripresa economica, dopo la crisi pandemica, che inizia a mostrare i suoi effetti anche nel mercato del lavoro. Valori che sono in aumento non solo rispetto al 2020, e quindi al periodo pandemico, ma pure rispetto al 2019, quando le entrate previste dalle aziende del territorio si erano fermate a 780 unità, 480 in meno nel raffronto con il dato del 2021. Dinamiche confermate anche dalle tendenze registrate si a livello regionale che nazionale (entrate nella regione Toscana 34.000 e complessivamente in Italia circa 526.000).

Lavoratori previsti in entrata per grande gruppo professionale Periodo set-19 set-20 set-21 TOTALE 780 580 1.260 Dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici 130 90 210 Professioni intellettuali, scientifiche e con elevata specializzazione 40 30 60 Professioni tecniche 90 60 140 Impiegati, professioni commerciali e nei servizi 260 190 410 Impiegati 50 40 70 Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 210 150 340 Operai specializzati e conduttori di impianti e macchine 280 220 460 Operai specializzati 200 170 340 Conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili 80 50 120 Professioni non qualificate 120 80 190

La quota maggiore di entrate, distinte per gruppo professionale, con un valore del 35,9% è attribuibile agli operai specializzati e conduttori di macchine e impianti, in particolare operai nelle attività metalmeccaniche e elettromeccaniche (meccatronica), il 33,3% agli impiegati, professioni commerciali e nei servizi, nello specifico cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici, il 16,7% nelle professioni con elevata specializzazione e tecnici, soprattutto tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione, ed infine con il 15,4% alle professioni non qualificate inerenti i servizi di pulizia e altri servizi alle persone.

Osservando le entrate previste secondo la classe d’età, per una quota pari al 29% interesseranno giovani con meno di 30 anni, con punte superiori al 60% quando si tratta di commessi e altro personale qualificato nella grande distribuzione oppure in negozi ed esercizi all'ingrosso. Per la parte restante delle assunzioni l’età non sarà rilevante.

Altro spunto interessante è quello alle difficoltà di reperimento, infatti in 41 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, a causa principalmente della mancanza di candidati a cui segue l’inadeguatezza per le mansioni da svolgere.

Per quanto concerne i livelli di istruzione l’11% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato, il 2% istruzione tecnica superiore (ITS), il 32% diploma di scuola secondaria, il 18% qualifica o diploma professionale e infine per la quota più ingente, il 38% del totale, le imprese non richiedono nessun titolo di studio.

Inoltre nel 21% dei casi le entrate previste saranno con un contratto a tempo indeterminato, con il 7% apprendistato, mentre nel 72% saranno a termine, a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita.

Aggiungiamo che le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 11% del totale

Da ultimo, allargando il campo di osservazione al trimestre settembre–novembre, mettiamo in evidenza che si ottengono anche in questo più ampio arco temporale analoghi risultati positivi. In questo periodo le imprese di Massa-Carrara prevedono l’assunzione complessiva di circa 3.550 unità lavorative, in aumento di 1.690 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, ma in crescita di 1.170 anche rispetto al periodo settembre-novembre del 2019. Valori decisamente in incremento in tutti i comparti produttivi.

Lavoratori previsti in entrata nel trimestre set-nov 21 Periodo set-nov 19 set-nov 20 set-nov 21 TOTALE 2.380 1.860 3.550 INDUSTRIA 920 860 1.640 Industria manifatturiera e Public utilities 680 630 1.320 Costruzioni 240 230 320 SERVIZI 1.460 1.000 1.910 Commercio 350 320 590 Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici 380 210 440 Servizi alle imprese 330 260 500 Servizi alle persone 400 220 370

Il Commissario della Camera di Commercio, Dino Sodini, precisa: “Valutiamo con soddisfazione la ripresa in atto anche nel mondo del lavoro locale, nonostante permangano ancora tantissime criticità e crisi aziendali. La volontà manifestata da un parte delle aziende del territorio di aumentare i livelli occupazionali, in alcuni casi superiori anche ai dati del 2019, rappresenta comunque un segnale incoraggiante e da sostenere”.

Aggiunge, il Presidente ISR, Vincenzo Tongiani,: “La ripresa produttiva di alcuni comparti sta permettendo anche un recupero occupazionale, sebbene restino ancora molti disagi: solo un periodo di osservazione più ampio potrà permetterci di confermare l’uscita dal tunnel di questa crisi pandemica epocale”.