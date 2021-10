Economia



Nuovi contributi per microimprese e professionisti danneggiati dal Covid

giovedì, 7 ottobre 2021, 11:49

L'ufficio credito di Confartigianato imprese Massa Carrara rende noto che il comune di Carrara ha pubblicato un nuovo bando per concedere un sostegno ad alcune categorie di microimprese, ed ai professionisti, che abbiano avuto un volume d'affari annuo (riferito al 2019) di non oltre 250.000,00 euro (€ 500.000,00 per agenzie di viaggi codice ATECO 79.11) operanti nei settori economici di attività individuati tramite i codici ATECO primario Istat 2007. Ai soli fini del presente bando le microimprese ed i professionisti devono avere sede legale nel Comune di Carrara ed essere operanti tassativamente in alcuni settori economici di attività individuati tramite i codice Ateco. Il contributo a fondo perduto sarà senza vincolo di rendicontazione. Possono presentare domanda coloro che abbiano subito un la riduzione di fatturato minimo pari al 30% e anche coloro che non sono in regola con il pagamento dei tributi comunali, a patto di impegnarsi formalmente a saldare il debito, anche attraverso la sottoscrizione di un piano di rateizzazione. Il contributo per ciascuna microimpresa varia a seconda della riduzione di fatturato e ammonta a 1600 euro per coloro che hanno perso fino al 49,99%, a 2000 euro per coloro che hanno perso dal 50% e oltre, mentre le attività avviate nell'anno 2020 (per le quali non è richiesta la quantificazione della perdita di fatturato e dei corrispettivi) potranno ricevere fino a 2000 euro a seconda degli effettivi mesi di operatività nel corso del 2020.

L'ufficio credito di Confartigianato Imprese Massa Carrara è a disposizione, gratuitamente, di tutti gli interessati per la redazione ed invio della domanda.

Per informazioni contattare il Dott. Nicola Genovese:

tel. 0585/1980393 // mail : ufficiocredito@confartigianato.ms.it