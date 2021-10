Economia : massa



Sindacati sul piede di guerra contro l'amministrazione comunale

giovedì, 28 ottobre 2021, 13:16

di roberta ciriolo

Le rappresentanze sindacali Cgil, Cisl e Uil si ritrovano in rapporti molto difficili con l'amministrazione comunale di Massa e con il comandante della polizia municipale. Per questo si sono riuniti i tre segretari Laura Bacci per Cgil, Enzo Mastorci per Cisl e Claudio Salvadori per Uil così da spiegare la situazione che si è creata tra loro e l'amministrazione comunale di Massa, insieme al comandante della polizia municipale. L'accusa è la assoluta mancanza di dialogo e di confronto.

Enzo Mastorci segretario della Cisl, espone il problema con queste parole: "Il comandante della polizia municipale continua a fare atti illegittimi che mettono in discussione le questioni legate ai lavoratori. Il comandante della polizia municipale lo è diventato senza titolo di studi nel 2019. II sindaco ci disse che era una nomina momentanea, dopo due anni l'emergenza non può più essere sostenibile, pertanto, il comandate lo è in violazione di una legge. Non è più sostenibile perché in violazione rispetto alle questioni normative della geolocalizzazione, ma anche a normative interne come le ferie, permessi e indennità."

Conclude infine Mastorci: "Evidentemente c'è una copertura dell'amministrazione comunale che noi non vogliamo più sopportare, un'amministrazione che non sta funzionando, i dirigenti ultimamente se ne vanno, quindi c'è un malessere di cui l'amministrazione non si vuole far carico."

Claudio Salvadori segretario della Uil esprime lo stesso disaccordo verso la situazione: "Il sindaco già nel periodo del lockdown fece una riunione e ci diede delle garanzie sull'assunzione del nuovo comandante della polizia municipale. Quello che stava succedendo era transitorio e questo accadde all'inizio del 2020. Nel frattempo l'amministrazione comunale oltrepassa le segreterie provinciali che dovrebbero essere mettesse al corrente delle iniziative dell'amministrazione."

Incalza ancora il segretario della Cisl: "Una cosa grave è che nel frattempo questo comandante continua a deliberare e ad assumere decisioni legittimato dall'amministrazione. Non è legittimo il ruolo che sta ricoprendo il comandante, ci sono varie sentenze, i pareri degli avvocati che sono uniformi in merito, ma non si capisce perché l'amministrazione sia in questa posizione. Da ultimo c'è una forte lamentale da parte dei componenti della polizia municipale riguardo il clima interno."

Un problema aggiuntivo è quello dell'installazione di telecamere di sorveglianza nei pressi della sede della polizia municipale, senza sapere chi ha accesso a questi dati. Inoltre, quando si installa un impianto di video sorveglianza si deve avere l'avallo dell'organizzazione sindacale per legge.

Laura Bacci segretaria di Cigl incalza con parole ancora più d'impatto: "Il problema di fondo con l'amministrazione di Massa sono le relazioni con i sindacati. Esempio e motivo per cui siamo qui è dato da un ultimo fatto che mette in evidenza quanto l'amministrazione e il comandate della polizia municipale di Massa non tengano in considerazione le corrette relazioni sindacali perché oltrepassano quello che è un confronto. Ha utilizzato un momento di raffreddamento dello statuto dei lavoratori, quando si è dichiarato lo stato di agitazione del personale, per riuscire ad ottenere un'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro per adottare un sistema di geolocalizzazione sui sistemi radio della polizia municipale, creando un problema di controllo del lavoratore, quindi in totale disaccordo con quella che è la normativa dello statuto del lavoro. Questo in un momento di agitazione e nella totale mancanza di quelli che sono i minimi requisiti legali per poterlo installare. I dati che vengono acquisiti non prendono in considerazione le normative della privacy".

Bacci conclude con un'ulteriore precisazione: "Secondariamente abbiamo dei dubbi in merito all'organizzazione interna al comando, con mancanza di personale, un'organizzazione che lascia a desiderare con, ad esempio, la presenza di un solo sottufficiale oltre al comandante. Noi siamo per la sicurezza sul lavoro, ma dubitiamo che certi sistemi saranno utilizzati in maniera efficiente in un comando che soffre di una clamorosa mancanza di personale e di organizzazione."