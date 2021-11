Economia



Giovanni Catelli: "Da oggi sarà più facile acquistare i titoli di viaggio dai tabaccai toscani"

sabato, 13 novembre 2021, 08:49

Dallo scorso primo novembre, si stanno installando presso le tabaccherie della Toscana, un nuovissimo sistema telematico, che consente la produzione di titoli di viaggio come biglietti del bus e abbonamenti: un progetto che è stato sostenuto a lungo da Giovanni Catelli, vice presidente della Federazione Italiana Tabaccai e Presidente Tabaccai di Lucca, il quale, oltre ad esprimere soddisfazione per il risultato conseguito, sancito dalla vittoria della gara d'appalto da parte della Federazione, chiarisce la sua posizione e quella della sua categoria a fronte di alcune polemiche, arrivate a mezzo stampa, da parte di alcuni cittadini che lamentano di non trovare presso le tabaccherie, i biglietti del bus: "Vorrei far presente - dice - che presso i tabaccai federati e anche quelli non federati, che sono comunque una minoranza, si possono trovare i biglietti, richiedibili, da parte del negoziante, al nostro ufficio di Roma o presso l'ufficio provinciale di riferimento, che verranno consegnati in tempi rapidissimi. Con il nuovo sistema telematico, sarà tutto molto più semplice, va solo dato il tempo per la diffusione capillare dello strumento: è un progetto al quale tengo tantissimo e che finalmente è andato in porto. Capisco, tuttavia , che le lamentele ci sono state e non devono rimanere inascoltate, per cui invito l'utenza a segnalare i disagi presso l'ufficio provinciale, che si occuperà di risolvere la situazione".



Fra i motivi del rifiuto a vendere i biglietti del bus, vi è per esempio quello che la richiesta non è elevata, per alcuni punti vendita più periferici, ragion per cui i tabaccai non se la sentono di pagare anticipatamente biglietti che potrebbero rimanere invenduti a lungo : " Non possiamo obbligare i negozianti a fornire il servizio - spiega Catelli - ma voglio precisare che si tratta di quattordici euro per i biglietti di fascia locale, mentre per gli abbonamenti, per esempio, il pagamento può essere evaso entro quindici giorni dal loro acquisto".