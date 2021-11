Economia



Il turismo che verrà: formazione e promozione del territorio in Camera di Commercio

venerdì, 19 novembre 2021, 20:55

di donatella beneventi

Un importante convegno con al centro il mondo del turismo e le sue professioni, in un processo di transizione digitale e di nuove strategie comunicative, volte non solo a valorizzare il territorio, ma anche a ricaptare segmenti di mercato verso la provincia apuana: in Camera di Commercio a Carrara si è discusso di questi aspetti e altri, alla presenza di centri di formazione, enti di ricerca, amministrazioni pubbliche e soprattutto di scuole che formano il futuro di questa ve fondamentale attività produttiva per il Paese e , nella fattispecie, del territorio apuano, che sempre più vi sta puntando.



Il convegno è stato organizzato da IIS Barsanti, IPSSEOA Minuto, IIS Gentileschi, IIS Carrara Nottolini Busdraghi, Fondazione ITS Turismo, Arte Beni Culturali, APS Free P.I.C.A.S.So., Cescot Toscana Nord, Formatica Scarl, Etruscaform, Sogeseter, Zefiro, Associazione Cuochi, Consorzio Riviera Toscana, A.ge.par.c, Confcommercio Lucca Massa Carrara, Confesercenti Toscana Nord e gli interventi sono stati moderati da Fiorella Fambrini, che ha, alle sue spalle, anni di esperienza come dirigente scolastica dell'Istituto Barsanti , che oggi è diretto da Addolorata Langella, presente al convegno.



Il quadro che ne è uscito , è quello di un territorio che lentamente, ma con azioni costanti e mirate, sta cercando di ritagliarsi una fetta di mercato, che sempre più punta sulla sostenibilità e sul rispetto dell'ambiente, affiancato, cosa imprescindibile ormai, ad un'opera di comunicazione efficace, da una parte, e da un'azione di programmazione, elemento questo, non sempre nelle corde di un territorio che è in ritardo rispetto ad altri: tutti ingredienti importanti e che devono essere gestiti e seguiti da professionalità accertate: in questo sia Il Barsanti, per la parte legata alla formazione tecnica di professionisti, che il Minuto , che forma professioni legate alla ricettività e alla ristorazione, assolvono un ruolo fondamentale, con un'offerta formativa che tiene conto delle nuove esigenze del settore. Fra l'altro, una componente degli allievi dei due istituti erano presenti, coadiuvando le operazioni di accoglienza alla conferenza e nell'allestimento e preparazione del buffet di fine evento: giovani desiderosi di mettersi alla prova e che , grazie ai progetti di alternanza scuola lavoro e di stage, trovano alla fine del percorso scolastico, occasioni di impiego nelle strutture della Provincia e oltre : in questo, Massimo Marcesini esperto ISR studi e ricerche della Camera di Commercio, illustra lo stato dell'occupazione nel settore , tenendo conto di un anno, il 2021, che purtroppo ha subito dei contraccolpi dalla pandemia, che come uno tsunami si è abbattuto sulle aziende turistiche; l'anno che sta per terminare, si è contraddistinto per la ripresa, seppur contenuta rispetto al favoloso 2019. Marcesini ha riferito di una presenza di circa 6mila300 dipendenti diretti, ma ha puntato l'attenzione sui contratti di lavoro, che solo per il 2% sono a tempo indeterminato, mentre ben il 77% sono stagionali o a tempo indeterminato e la composizione della popolazione impiegata, ha meno di 29 anni.



La formazione non riguarda solo le scuole superiori, ma anche i livelli superiori : Marco Gonzi, direttore corsi del Tab, fa notare che sempre più spesso i corsi di specializzazione sono richiesti e frequentati da soggetti con laurea triennale e magistrale, che considerano questo segmento formativo come un master post laurea e questo aspetto va tenuto sempre più in considerazione, se si vuole puntare su un'alta professionalità degli addetti.



Le amministrazioni del territorio, presenti con Andrea Cella, vice sindaco di Massa e assessore al turismo e attività produttive e Francesco De Pasquale, sindaco di Carrara, affrontano il tema da due punti di vista diversi, tenendo sempre presente l'importanza del ruolo della formazione : se il primo, soddisfatto del lavoro di team fatto in ambito turistico Massa Carrara, realtà che di fatto ha sostituito il ruolo della provincia nella promozione del territorio, sottolinea anche la necessità di incrementare le infrastrutture , in particolare i mezzi di trasporto, nodo dolente per una regione come la Toscana , che è una delle destinazioni più ambite al mondo, il sindaco di Carrara elogia il grande lavoro svolto dall'amministrazione con il progetto Carrara Si- Cura e l'apertura della Cava Romana con un percorso in sicurezza per i visitatori e annuncia che, proprio in contemporanea con la conferenza, l'assessore Forti era a Milano presso l'università Bocconi per parlare del ruolo di Carrara come città creativa Unesco, titolo che ha permesso alla città di entrare in una rete comunicativa di alto livello e sulla quale l'amministrazione punta moltissimo per il futuro.



A seguire, la tavola rotonda con interventi da parte di operatori turistici e culturali , alla conclusione dei quali, si è potuto assistere ad un concerto eseguito dal liceo musicale Palma.