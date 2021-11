Economia



Matteo Leoncini nuovo presidente di FIAIP Massa Carrara

giovedì, 25 novembre 2021, 12:58

FIAIP Massa Carrara, il collegio provinciale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, ha rinnovato gli organi federativi con l'elezione del nuovo presidente Matteo Leoncini, che va a prendere il posto di Annabella Covini, presidente uscente dopo due mandati consecutivi. Il nuovo presidente sarà coadiuvatodal vicepresidente Lorena Tolaini e dal segretario Francesca Francia.



Eletti anche tutti i membri del nuovo consiglio provinciale, ovvero Feliciano Caliolo, Annabella Covini, Vito De Senguine e Alex Lucchese.



"È con estrema soddisfazione che raccolgo questo incarico – sottolinea il presidente di FIAIP Massa Carrara, Matteo Leoncini – anche e soprattutto per dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi da chi mi ha preceduto e che ha aderito alle linee guida nazionali approvandole e cercando di portarle sul proprio territorio. Lavoro, formazione e sindacato sono i tre assi portanti che sono stati ribaditi al Congresso di Bologna e che intendo promuovere anche a livello locale".



“Così come nel quadriennio passato – conclude Matteo Leoncini – è mia intenzione sviluppare la formazione per tutti gli iscritti alla Nostra federazione, un altro punto fondamentale sarà aumentare la lotta all'abusivismo, ricordando che solo un agente immobiliare iscritto alla camera di commercio e presenta il patentino rilasciato dalla stessa è abilitato alla professione e a percepire le provvigioni”. U