Economia



PNRR: per Giannetti, bisogna progettare il futuro. Mastrini deluso da risorse residuali

lunedì, 8 novembre 2021, 21:25

di Michela Carlotti

Sabato a Firenze presso il Cinema Teatro della Compagnia in via Cavour, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha convocato tutti i sindaci della Toscana per parlare di PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per la Lunigiana erano presenti il sindaco di Tresana Matteo Mastrini ed il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti.

Il presidente Giani ha illustrato tutte le risorse che saranno a disposizione della regione Toscana per il piano di ripresa e resilienza. Con lui presenti anche tutti gli assessori regionali che hanno illustrato settore per settore le risorse straordinarie che da ora fino al 2026 saranno a disposizione.

Il piano nazionale che prevede investimenti per 191,5 miliardi si sviluppa in base a 6 missioni: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transazione ecologica; Transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute. Visioni ed approcci diversi sono stati palesati dai due sindaci lunigianesi in esito all’atteso appuntamento.

“E’ stato interessante partecipare – ha dichiarato il sindaco Giannetti - per iniziare a conoscere nel dettaglio i settori di investimento e le modalità di accesso a questi fondi. Le risorse sono molte e vanno investite in tempi relativamente ristretti: le rendicontazioni dovranno essere prodotte entro dicembre 2026”.

Giannetti sprona a partire: “La Lunigiana dev’essere pronta per riuscire a cogliere questa opportunità unica, con progetti che possano dare un grande impulso al territorio tutto. Dobbiamo essere bravi in questa fase ad avere una visione concreta e di futuro allargando gli orizzonti e pensando anche in grande: oggi potremo arrivare ad avere risorse mai pensate in passato. I comuni singoli, assieme all’Unione dei Comuni, oggi più che mai hanno il compito di progettare il futuro”.

Meno ottimista il sindaco Mastrini: “Per chi, come me, sogna una Toscana ad un'unica velocità c'è un po' di delusione. Il PNRR poteva essere l'occasione per diminuire il gap fra il centro e le aree periferiche marginali, ma penso che non andrà così. Anzi, ancora una volta, Firenze e le città del centro dreneranno gran parte delle risorse”.

A sostegno di questo timore, ci sono i dati oggettivi che Mastrini illustra: “Nella missione 2 “rivoluzione verde e transizione ecologica”, ad esempio, per la bonifica dei siti troviamo, per la nostra provincia, solo un intervento per la buca degli Sforza di Massa. Nella stessa missione c'è il Masterplan per l'acquedotto della Lunigiana, ma parliamo di un solo milione di euro su un totale di 53. Sempre per questa missione troviamo 21 milioni per la ciclovia tirrenica e del sole, 222 milioni per la tranvia a Firenze, 4 milioni per la ciclovia Firenze-Pisa-Siena, altri 150 milioni per la tramvia fiorentina e 48 milioni per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici di tutta la regione”.

“Sulla missione 3 “infrastrutture per una mobilità sostenibile” – prosegue Mastrini – ci sono 77 milioni per i porti di Livorno, Piombino e Portoferraio e 13 milioni per l'acquisto di due treni regionali. E ancora, due milioni per la ferrovia di Arezzo e 45 milioni per la stazione AV Belfiore, 98 milioni per il potenziamento della Pistoia-Lucca e 10 per il progetto Waterfront di Marina di Carrara”.

“Ci saranno risorse per l'edilizia residenziale pubblica e, forse, per noi alcune possibilità in più. Altrettanta delusione – secondo Mastrini - sul tema dei borghi, dove pare che il ministero della cultura abbia intenzione di investire 20 milioni per un solo borgo a regione”.

“Inutile dire – commenta Mastrini – che stando così le cose, per la Lunigiana non ci saranno concrete e reali possibilità di crescita, ma anche per la nostra provincia ce ne saranno solo di residuali. C'è da interrogarsi su quanto la politica locale, a livello provinciale, abbia fatto e sulla considerazione che la regione ha del territorio apuano”.

“Noi avremmo bisogno – conclude il sindaco di Tresana - di infrastrutture veloci, dalle strade alla connessione; di investimenti sui centri storici per rilanciare il turismo; di risorse per i nostri ospedali che invece, esclusa l'arcinota ristrutturazione antisismica, non ne avranno. Alla luce di tutto ciò non solo il gap non diminuirà, ma penso aumenterà”.