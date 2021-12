Economia



Albiano: Cna su mancato arrivo ristori, non ci resta che piangere

giovedì, 30 dicembre 2021, 17:34

Non ci resta che piangere. E' costretta a scomodare persino un grande cult della cinematografia italiana firmato da Roberto Benigni e Massimo Troisi, Cna per descrivere lo stato d'animo delle imprese di Albiano Magra che da tre anni galleggiano tra promesse disattese, rabbia e pochi fatti. Nel frattempo parte delle macerie sono ancora nell'alveo, il ponte nuovo è in costruzione ma ci vorranno ancora mesi prima che sia pronto. La vicenda ha dell'assurdo: manca il decreto attuativo che avrebbe stanziato i 500 mila euro a favore delle imprese di Albiano, nel Comune di Aulla. Cna, lo ricordiamo, è l'unica associazione di categoria che si è battuta ed impegnata a fianco delle imprese per fare sentire la loro voce nei confronti di enti e rappresentanti istituzionali.

Processo per accertare le responsabilità per il crollo del Ponte di Albiano avvenuto l'8 aprile del 2020. "Prendiamo atto di questa grave mancanza di rispetto nei confronti di una intera comunità e delle imprese – spiega Paolo Bedini, presidente Cna Massa Carrara – Non arriverà nulla di tutto ciò che è stato promesso. Questa vicenda ha dell'assurdo. Non ci resta che piangere".