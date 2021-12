Economia



I dipendenti del Comune bocciano il contratto decentrato: 'Aumenta le ingiustizie fra lavoratori'

mercoledì, 22 dicembre 2021, 21:57

"Non possiamo firmare un contratto decentrato della parte economica da riconoscere ai dipendenti accettato in toto quanto deciso in maniera unilaterale dall'amministrazione, senza confronto sindacale. Un sistema che ancora una volta annulla il dialogo e stabilisce regole a uso e consumo dell'amministrazione e dei dirigenti senza alcuna concertazione. E il voto contrario in assemblea da parte dei lavoratori del Comune dimostra che avevamo ragione: devono tornare sui propri passi e iniziare una vera fase di confronto con i sindacati".

A parlare sono i segretari della Uil Fpl Massa Carrara, Claudio Salvadori, e della Csa Cisal, Anna Maria Mosti, usciti vincenti dal confronto in assemblea sindacale rispetto a Fp Cgil e Cisl Fp: i lavoratori erano chiamati a votare il mandato sindacale per la sottoscrizione dell'accordo con l'amministrazione ma la maggioranza è stata contraria.

"I nostri colleghi avevano deciso di sottoscrivere un accordo che di fatto era stato stipulato in maniera unilaterale dall'amministrazione – proseguono Salvadori e Mosti – ma alla prova dei fatti il voto dei dipendenti comunali è andato in direzione contraria con larga maggioranza. E a contestare la posizione sono stati anche gli iscritti agli altri sindacati che hanno deciso di non accettare le altre proposte e un documento mai discusso attraverso un dovuto confronto ai tavoli sindacali che cambia i criteri di assegnazione delle valutazioni dei dipendenti e le relative remunerazioni salariali tramite progressioni economiche orizzontali (Peo)".

D'altronde questa era stata fino a pochi mesi fa la posizione condivisa da tutti i sindacati e solo nelle ultime settimane si era verificata un spaccatura. Le contestazioni di Uil Fpl e Csa Cisal riguardano le modalità con cui si è arrivato al documento e i criteri utilizzati: "Cambiano i criteri nella scheda di valutazione e oltretutto aggiungono al danno la beffa sostenendo di farlo per un interesse pubblico. Come se la progressione economica di un dipendente avesse a che fare con l'interesse pubblico. Si è arrivati qui senza discussione: l'amministrazione aveva deciso di modificare in maniera autonoma, senza alcun tavolo di confronto, l'accordo sottoscritto con i sindacati nel 2019 senza alcun passaggio sindacale. Meglio tornare quindi al contratto precedente che accettare un'imposizione che darebbe luogo se applicata ad aumentare la differenza, le ingiustizie salariali e di carriera tra i dipendenti. Ribadiamo che non sono gli stretti aspetti economici che fanno la differenza ma i criteri con cui si vanno a predisporre le schede di valutazione".