Il Consorzio piange Rolando Bellandi, componente dell’ufficio di presidenza dell’Ente

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:36

Il Consorzio 1 Toscana Nord piange Rolando Bellandi, noto imprenditore della Valle del Serchio, dal 2014 – e quindi fin dalla sua costituzione - amministratore dell’Ente consortile.

“Accogliamo con dolore e sgomento la notizia dell’improvvisa scomparsa di Rolando Bellandi, componente dell’ufficio di presidenza del Consorzio – dice il presidente, Ismaele Ridolfi – In questi sette anni è stato amministratore appassionato ed impegnato, attento alla cura di tutto il territorio, e in particolare alla sua Valle del Serchio a cui tanto era legato. Il suo apporto è stato fondamentale per la costituzione stessa dell’Ente consortile: ed è stato un tramite generoso tra l’istituzione e i cittadini, che hanno sempre trovato in lui un interlocutore disponibile e competente. Alla sua famiglia vanno le affettuose condoglianze dell’intero Consorzio: amministratori, dipendenti e maestranze si uniscono in un ricordo colmo di gratitudine”.

Bellandi, 68 anni, è stato a lungo imprenditore nel settore alimentare, e in passato anche amministratore comunale nella sua Coreglia Antelminelli. Al Consorzio era stato eletto in assemblea alle elezioni del 2013 che costituirono l’Ente, e quindi confermato cinque anni dopo. E l’assemblea aveva in entrambe le occasioni voluto premiare il suo impegno, nominandolo all’interno dell’ufficio di presidenza del Consorzio.