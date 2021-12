Economia



Rapporto intermedio dell'economia: dati positivi dopo la pandemia, ma soffre l'artigianato

sabato, 18 dicembre 2021, 09:52

di roberta ciriolo

Arriva il nuovo rapporto intermedio dell'economia dell'anno 2021, dati che risultano quasi del tutto positivi dopo la pandemia. Mentre rimangono ancora alcuni settori in bilancio negativo come ad esempio l'artigianato.

Introduce la situazione Dino Sodini, commissario CCIAA di Massa-Carrara: "I dati economici di solito sono presentati sotto luci ed ombre, ma ad oggi molti sono risultati positivi e questo ci rende molto soddisfatti soprattutto dopo il grave momento che si è passato durante la pandemia, con molti concittadini morti.

Prendiamo in considerazione la stagione turistica, ad esempio, che si può dire sia andata molto bene oppure settori come quello della meccanica che con i suoi dati ci fa sperare, anche se non possiamo abbassare la guardia."



Continua il commissario Sodini: "Un dato che rimane più basso è quello dell'artigianato, negativo per il numero d'imprese. Pur essendo positivo il bilancio turistico, un settore che soffre è quello dei campeggi, che durante la crisi perde e recupera molto meno facilmente."



Conclude Sodini: "Dobbiamo dare un messaggio positivo alla comunità e quando il territorio fa squadra è migliore"

Interviene sul bilancio e per dare un'ulteriore opinione del rapporto Vincenzo Tongiani, presidente I.S.R: "Tutti segni positivi, ma non dimentichiamoci di quei pochi riscontri negativi come l'artigianato, con la perdita di centinaia di aziende. L'analisi ci fa anche vedere che abbiamo molto lavoro, ma con poche persone che possono essere assunte, perché non sufficientemente specializzate per quello che si richiede, questo soprattutto nei giovani. L'altro settore critico-continua Tongiani-è quello del commercio, anche se ha avuto un rialzo del 10%, abbiamo comunque perso molte imprese anche per l'acquisto su internet. Vediamo che i centri storici sono molto spenti riguardo al commercio. Ma in compenso-conclude Tongiani-i porti per noi sono una vera risorsa, il settore nautico è fondamentale come quello del marmo."

Intervengono due ricercatori della I.S.R Massimo Marcesini e Daniele Mocchi per descrivere i dati numerici rilevati nel rapporto intermedio e per fare spiegare nello specifico il bilancio economico. I primi dati sono quelli sulla popolazione che risultano negativi perché ci sono più morti che nati e il saldo naturale negativo non è più compensato da quello migratorio.



Spiega Massimo Marcesini: "Indicatori economici vediamo che il tessuto imprenditoriale tiene, con alcuni scomparti che faticano come quello commerciale e della ristorazione. Vediamo un calo nell'artigianato, ma dati positivi per il porto, come abbiamo già detto in precedenza"



Ribadisce il ricercatore Daniele Mocchi: "Vola il credito alle imprese e tutti i settori sono positivi con pochi segnali negativi"

Presenti anche il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e il sindaco di Massa Francesco Persiani che si ritengono soddisfatti dei dati ottenuti, speranzosi che si possa ridurre la disoccupazione e che i cittadini rimangano uniti.



Il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale esprime il suo punto di vista: "C'è difficolta da parte delle aziende per la ricerca di personale, molto importante sarebbe l'alternanza scuola lavoro. Dobbiamo far si che la scuola sia lo strumento che faccia immettere i giovani nel mondo del lavoro.

Il comune-conclude il sindaco De Pasquale-sta facendo vari percorsi dove troviamo poca partecipazione, mentre invece potrebbe essere una buona occasione per diminuire la disoccupazione".



Esprime il suo parere il sindaco di Massa, Francesco Persiani: "Bisogna confrontarsi con questi dati e bisogna percepire nel modo giusto i numeri, per capire quali sono le varie anomalie per avere una buona economia. Molte volte bisogna esaminare le cose più affondo per arrivare al problema vero e proprio, bisogna tenere conto sia il lato positivo che quello negativo. C'è un'economia locale-conclude il sindaco Persiani-da non sottovalutare, come non bisogna dimenticarsi del momento storico in cui vengono esaminati i dati."