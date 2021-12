Sospeso lo sciopero dei lavoratori del porto: firmato il protocollo d’intenti tra sindacati e ministero

Altri articoli in Economia

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:48

Anche nel centro socio sanitario di Bassa Tambura a Massa è partita oggi (17 dicembre) la campagna vaccinale anti-Covid per i primi 70 bambini dai 5 agli 11 anni prenotati sul portale regionale

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:36

Il Consorzio 1 Toscana Nord piange Rolando Bellandi, noto imprenditore della Valle del Serchio, dal 2014 – e quindi fin dalla sua costituzione - amministratore dell’Ente consortile

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:34

Il primo Executive Master in Italia specifico per il settore, coorganizzato e promosso dalla Scuola Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino e da Fondazione Marmo onlus

giovedì, 16 dicembre 2021, 16:58

Sono stati tempi difficili per la sanità, anche in quei settori che hanno continuato a prestare il loro servizio durante l’emergenza Covid e quindi nonostante tutte le misure di contenimento previste dalla normativa

giovedì, 16 dicembre 2021, 10:58

A metà novembre è entrato in vigore l’istituto della “Composizione negoziata della crisi”, uno strumento importante per aiutare le imprese in difficoltà. Qual è la fotografia del tessuto imprenditoriale toscano?

mercoledì, 15 dicembre 2021, 13:07

Con l’iniziativa promossa dalla Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti nell’ambito del Manifesto di Assisi, il presepe della tradizione si arricchisce di un nuovo personaggio