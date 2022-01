Economia



Athamanta: "Profitti Franco Umberto Marmi Spa sono violenza contro la comunità"

venerdì, 28 gennaio 2022, 20:38

"È ormai tradizione, da quando Franchi Umberto Marmi SpA si è quotata nei mercati finanziari, assistere all'annuale annuncio dei ricavi milionari dell'azienda" commenta Athamanta. "Questo probabilmente è necessario all'impresa per costruire la narrazione della propria stabilità e solidità finanziaria in modo da attirare investitori e aumentare il capitale disponibile. A noi invece leggere questi annunci fa un effetto diverso: è raccapricciante che si vanti dei ricavi record da 65 milioni di euro generati da tonnellate di montagna distrutta e capitalizzata in Borsa".

Per Athamanta è inaccettabile: "in quei milioni di euro noi leggiamo le tonnellate di montagna che sono state sottratte alle Alpi Apuane, leggiamo l'autodenuncia della predazione di una risorsa che appartiene a tutti e tutte e che non può essere fonte di profitti milionari e di crescita sui mercati finanziari internazionali di una società privata. Leggiamo in queste righe quale sia la merce di scambio che porta le acque del nostro territorio ad essere colme di sostanze inquinanti tanto da costare alla comunità oltre 300.000 euro l'anno. Alla faccia dei profitti della Franchi Umberto Marmi SpA".

Da Athamanta ricordano il costo che paga l'ecosistema Apuano: l'estinzione di specie autoctone come il Tritone o la stessa Athamanta, la devastazione del sistema carsico più grande d'Europa e tutte le conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio che espongono tutta la popolazione ad alti rischi alluvionali.

Athamanta ricorda inoltre il tema del lavoro e della comunità locale: "leggiamo lo sfruttamento del lavoro di decine di persone, esposte ad incidenti gravissimi e spesso, troppo spesso, letali, causati dai ritmi inaccettabili che queste cifre stellari richiedono. Leggiamo lo svilimento di un territorio intero attraverso la devastazione e l'annichilimento del bene più grande e irriproducibile: l'identità della comunità attraverso le stratificazioni storiche del paesaggio e di un ambiente unico. Leggiamo la faccia tosta di chi sventola i suoi profitti in faccia ad una comunità distrutta da decenni di devastazione ambientale, disoccupazione, debiti comunali accumulati per la manutenzione di un territorio distrutto dall'escavazione industriale selvaggia. Leggiamo l'arroganza di una classe sociale che guadagna vendendo un bene pubblico e facendo pagare i costi di produzione alla comunità. Leggiamo l'ignoranza di chi di fronte ad una crisi ecosistemica globale ancora insiste nel puntare un orizzonte di crescita economica senza alcun riguardo per la conservazione della vita e dell'equilibrio ecologico indispensabile affinché essa possa riprodursi. Quei milioni di euro sono il bottino di una rapina che va avanti da decenni nel silenzio e peggio ancora nella complicità delle istituzioni".