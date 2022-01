Economia



Autisti assenti per Covid e sciopero: Autolinee Toscane avvisa sui possibili disservizi

martedì, 11 gennaio 2022, 18:54

A causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid, stanno aumentando le assenze degli autisti impossibilitati a lavorare. Per questa ragione, il gestore del trasporto pubblico locale avvisa che saranno possibili disagi sui servizi urbani ed extraurbani.

Autolinee Toscane ha predisposto un piano straordinario per rispondere all'esigenza di garantire le corse scolastiche e dei lavoratori pendolari, attraverso la riorganizzazione del servizio che prevede di concentrare il massimo possibile di addetti nelle fasce orarie essenziali per fornire a studenti e lavoratori il trasporto verso scuola e lavoro e il ritorno a casa da scuola e lavoro. Da qui la concentrazione anche degli autisti nelle fasce orarie dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 in poi.

“Ci dispiace – comunica il gestore - siamo continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali riorganizzando il servizio sulla base delle assenze chiedendo, a chi può lavorare, uno sforzo maggiore. Per questo ringraziamo ancora una volta tutto il personale”.

Per rimanere informati sulla rimodulazione e sulla soppressione delle corse in, da e per la Lunigiana è possibile consultare il sito internet al link: https://www.at-bus.it/it/ oppure chiamare il numero verde 800142424 (attivo dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 24), oppure si possono seguire le informazioni pubblicate sui canali social alla pagina facebook Autolinee Toscane, oppure su twitter @AT_Informa.

Il gestore precisa infine che le indicazioni sono fatte sulla base della programmazione preventivabile che, ovviamente, non può tener conto di assenze improvvise che in questo periodo di così alta diffusione della pandemia sono sempre possibili.

Intanto, per la giornata di venerdì 14 gennaio è previsto uno sciopero nazionale di quattro ore indetto dalle sigle sindacali FILT Cgil, FIT Cisl, UILT Uil, UGL Trasporti, UGL Autoferro FAISA Cisal. Lo sciopero è moptivato dalla protesta in merito all’interruzione del confronto per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL).

I bus di Autolinee Toscane potrebero, dunque, subire ritardi o cancellazione di corse. La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie dipenderà, infatti, dal livello di adesione allo sciopero. In ogni caso, nella provincia di Massa-Carrara lo sciopero è organizzato dalle 11.00 alle 15.00 per addetti al movimento e personale viaggiante, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi; mentre quattro ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici.

Il gestore ricorda che la percentuale di adesione all’ultimo sciopero ad Autolinee Toscane è stata del 35,95 percento.

Michela Carlotti