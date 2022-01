Birrifici artigiani, in arrivo contributo a fondo perduto

Altri articoli in Economia

lunedì, 3 gennaio 2022, 17:56

“Abbiamo accettato un posto di lavoro che già per tipologia risulta sporco, ma non per questo lo deve essere anche per quanto riguardi la nostra dignità”. Inizia così il comunicato congiunto delle sigle sindacali Fiadel, UIL-trasporti e Ugl sulle polemiche in corso su ASMIU

giovedì, 30 dicembre 2021, 17:34

Non ci resta che piangere. E' costretta a scomodare persino un grande cult della cinematografia italiana firmato da Roberto Benigni e Massimo Troisi, Cna per descrivere lo stato d'animo delle imprese di Albiano Magra che da tre anni galleggiano tra promesse disattese, rabbia e pochi fatti

mercoledì, 29 dicembre 2021, 18:36

Un paziente complesso. Una diagnosi che ha bisogno di accuratezza per poter eseguire l’intervento mirato. Un nuovissimo strumento ad alta tecnologia usato in maniera innovativa. La fattiva collaborazione tra i professionisti della sanità apuana per ottenere i migliori risultati per il paziente

mercoledì, 29 dicembre 2021, 18:34

Significativi investimenti (27 milioni di euro) tra lavori ordinari e straordinari che servono perla sicurezza idrogeologica del territorio, il funzionamento delle opere esistenti e la realizzazione delle nuove. Un lavoro complesso e quotidiano su corsi d'acqua, laghi e bacini di bonifica, con un occhio di riguardo per la tutela dell'ambiente,...

martedì, 28 dicembre 2021, 09:52

Ristoranti e alberghi inesorabilmente vuoti per questo fine 2021. Molte attività hanno deciso di chiudere, perché non ci sono prenotazioni e nemmeno si trova il personale, già carente prima del boom di contagi per la variante Omicron

mercoledì, 22 dicembre 2021, 21:57

I segretari di Uil Fpl e Csa Cisal: "Non sono gli aspetti economici il problema ma i criteri con cui si vanno a predisporre le schede di valutazione"