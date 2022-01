Economia



Confartigianato: "Obbligo di casella di posta elettronica certificata"

lunedì, 31 gennaio 2022, 12:25

Confartigianato Imprese Massa Carrara ricorda l'obbligo per tutte le imprese (liberi professionisti compresi)di possedere una casella postale certificata (PEC) e di provvedere a comunicarla alla propria Camera di Commercio.

Ricordiamo che chi non dichiara il proprio indirizzo PEC commette l'illecito di "Omessa comunicazione di atti e notizie nel registro delle imprese".

La mancata comunicazione della PEC per le società ha l'effetto di sospendere per i successivi tre mesi la domanda di iscrizione al Registro delle imprese, in questo arco di tempo la società può munirsi di PEC e sanare la mancata comunicazione. Per le ditte individuali, invece, i termini sono diversi: 45 giorni di sospensione dalla domanda di iscrizione al Registro per evitare le sanzioni previste.

La mancata comunicazione della PEC al registro delle imprese comporta una sanzione amministrativa pecuniaria; le sanzioni sono state elevate e differenziate da 206 euro a 2.064 euro per le società e da 30 euro a 1.548 euro per le imprese individuali.

Si invita pertanto artigiani, imprenditori e liberi professionisti a controllare lo stato di attivazione della casella, nonché l'avvenuta comunicazione obbligatoria.

Gli uffici di Confartigianato Imprese Massa Carrara sono a disposizione per creare la casella PEC gratuitamente.

Per maggiori informazioni contattare: sedeprovinciale@confartigianato.ms.it tel: 0585-1980393