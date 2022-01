Congresso nazionale Fenapi: i delegati di Massa Carrara

Altri articoli in Economia

giovedì, 13 gennaio 2022, 21:08

Dopo la conferma prenatalizia come segretaria generale della Cisl Scuola Toscana Nord, mercoledì scorso, a Lucca, al Congresso regionale della Cisl Scuola Toscana, Lucia è entrata a far parte anche della segreteria regionale, a coronamento di un grande impegno sul territorio e con la gente

giovedì, 13 gennaio 2022, 15:39

Cresce la sicurezza idraulica ed ambientale del territorio, grazie alla collaborazione tra il Consorzio 1 Toscana Nord e le associazioni del territorio

mercoledì, 12 gennaio 2022, 20:37

Sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono già otto i pazienti positivi che stanno curando il Covid 19 con i medicinali antivirali. Due sono a Viareggio, uno a Massa, cinque a Lucca, per un’età media di circa 60 anni.

mercoledì, 12 gennaio 2022, 13:13

A parlare è il segretario della Uil Fpl Massa Carrara, Claudio Salvadori, con il segretario organizzativa Chiara Marsili, che vogliono aggiungere un altro punto di vista e una diversa lettura della crisi che sta vivendo la sanità toscana e locale alla luce della pandemia e di un sistema che ormai...

martedì, 11 gennaio 2022, 18:54

A causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid, stanno aumentando le assenze degli autisti impossibilitati a lavorare. Per questa ragione, il gestore del trasporto pubblico locale avvisa che saranno possibili disagi sui servizi urbani ed extraurbani

martedì, 11 gennaio 2022, 18:50

Si è conclusa la procedura aperta per l'affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di riqualificazione del Waterfront di Marina di Carrara - Ambito 4, consistenti in interventi per la fruibilità protetta della passeggiata sul mare