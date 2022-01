Economia



Consorzio, cresce la sicurezza idraulica ed ambientale del territorio

giovedì, 13 gennaio 2022, 15:39

Cresce la sicurezza idraulica ed ambientale del territorio, grazie alla collaborazione tra il Consorzio 1 Toscana Nord e le associazioni del territorio.

Una nuova convenzione è infatti stata siglata tra l’Ente consortile e l’associazione “Vietina c’è”, che ha sede nell’omonimo paese di Montignoso. In virtù dell’accordo, adesso i volontari dell’organizzazione si occuperanno del presidio del Canale Orneto (nel tratto compreso dalla confluenza col Carchio per 500 metri a monte), del Torrente Pennosa/Carchio (dalla sorgente del Pennosa fino alla strada provinciale della Resistenza) e del Fosso di Vietina.

Su tutti e tre i rii, l’associazione si occuperà del presidio idraulico ed ambientale, effettuando sopralluoghi periodici, e segnando quindi in tempo reale agli uffici consortili ogni problematica, come sbarramenti al deflusso delle acque (ture di materiali vegetali, alberi traversati, paratoie artificiali), o tane di animali, cedimenti di sponde, rifiuti, discariche, opere abusive. Inoltre, i volontari promuoveranno la fruibilità e la conoscenza dei corsi d’acqua adottati (in particolare le nuove generazioni), attraverso la realizzazione di iniziative concordate e realizzate insieme al Consorzio, tese a valorizzarne gli aspetti ambientali e storico-sociali.

A siglare la convenzione, sono stati il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi, e la presidente dell’associazione Nicoletta Benedetti.

“Crediamo fermamente nella partecipazione, per contribuire alla sicurezza del nostro territorio e per rendere i corsi d’acqua sempre più fruibili e fruiti – sottolinea il presidente Ridolfi – Con già cento associazioni abbiamo siglato convenzioni, e adesso la collaborazione è attiva e continuativa tra i volontari e gli uffici. Ora avviamo questa nuova sinergia, pure col grippo di “Vietina C’è”: e a nostro avviso si tratta di un lavoro gomito a gomito strategico, in un’area del comprensorio importante, in cui il protagonismo dei cittadini potrà davvero fare la differenza”.

Ad esprimere la propria soddisfazione è anche la presidente dell’associazione, Nicoletta Benedetti. “La firma arriva dopo un percorso di confronto – spiega – Insieme al Consorzio ci siamo confrontati su quali corsi d’acqua adottare, e su quali attività fosse più importante realizzare. Adesso, con la convenzione, possiamo contribuire direttamente alla cura del nostro territorio, che è esattamente l’obiettivo che ci eravamo posti”.