Economia



Contributi per prevenire i danni alla colture agricole all'interno del parco

venerdì, 21 gennaio 2022, 12:24

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane sostiene interventi di difesa preventiva delle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica presente nelle Alpi Apuane. E apre un bando per finanziare le opere destinate al contenimento dei danni provocati soprattutto da ungulati, canidi, mustelidi, roditori e uccelli, all'interno del Parco Regionale e, in subordine, nell'area contigua (limitatamente ad una fascia non distante più di 200 m, in linea d'aria dai limiti esterni dell'area parco così come dispone il Regolamento per la concessione di contributi). Possono beneficiare dei contributi messi a disposizione dal Parco, i soggetti pubblici e privati, singoli o associati, con priorità per quelli che abbiano sede nell'area parco e contigua.

La risorsa finanziaria dell'Ente Parco per gli interventi di cui al presente Avviso è pari all'importo di € 14.000,00 (quattordicimila/00) da attribuire nella forma di contributo. I contributi sono concessi per opere di difesa preventiva delle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica, che non siano in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi, le attività dell'Ente Parco e purché esenti da attività commerciali. Il bando assegna un punteggio maggiore agli interventi a favore di colture tradizionali di pregio (vigneti, oliveti) o di colture collegabili ad un interesse certificato o certificabile di conservazione dell'agro-biodiversità locale.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili almeno entro il 30 aprile 2022, con l'acquisizione di tutti i necessari permessi, autorizzazioni, nulla-osta, licenze, ecc. o con la presentazione di strumenti alternativi di semplificazione e liberalizzazione delle attività di impresa.

Sono esclusi i soggetti che – alla data di scadenza dell'Avviso – non abbiano ancora rendicontato contributi già assegnati dall'Ente parco, o che si trovino nelle condizioni di penalità previste da precedenti bandi.

L'avviso è pubblicato su www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_gara_procedure.htm

Le domande devono pervenire al Parco Regionale delle Alpi Apuane entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 31 gennaio 2022 unicamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata parcoalpiapuane@pec.it, con mail contraddistinta all'oggetto dalla seguente espressione: "Concessione di contributi finalizzati ad interventi di difesa preventiva delle colture agricole dalla fauna selvatica presente nelle Alpi Apuane – anno 2021/2022".