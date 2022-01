Economia



Coprifuoco dalle 24 alle 5, Confimpresa disapprova l'operato del sindaco

lunedì, 17 gennaio 2022, 18:46

Coprifuoco per i locali pubblici dalle 24 alle 5 del giorno successivo. Interviene il presidente di Confimpresa Massa Carrara, Daniele Tarantino: “Da pochi mesi i locali, dopo due anni di chiusure e restrizioni, hanno riaperto prendendo una boccata d’ossigeno. La situazione è già critica. Come possiamo decidere di togliere il lavoro, senza nemmeno confrontarsi con le categorie, a tante persone che campano sulle loro attività? Se in determinati luoghi si verificano criticità sociali tali da disturbare i residenti, crediamo sia utile intervenire incentivando i controlli, evitando di penalizzare tutti gli altri locali che non rientrano in quel perimetro”.

Ristoranti, pizzerie, enoteche, bar, pub e locali “Cenerentola” che allo scoccare della mezzanotte dovranno chiudere i battenti e sgomberare tutti gli avventori sia all’interno che all’esterno del proprio esercizio.

“Come Confimpresa, ascoltando anche i nostri associati – prosegue il presidente - esterniamo la nostra disapprovazione circa l’ordinanza del sindaco, resa esecutiva senza consultare minimamente le associazioni di categoria. Evidenziamo inoltre il rincaro dei parcheggi, ulteriore misura che non aiuterà certo i commercianti. Proponiamo che vi sia almeno una diminuzione dei costi per le ore successive alla prima ora di sosta, aumentando la sosta di cortesia”.