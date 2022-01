Economia



Corsi di formazione alla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica

mercoledì, 26 gennaio 2022, 11:24

La Scuola Nazionale Trasporti e Logistica comunica che è ancora possibile presentare le domande di iscrizione agli altri due corsi per la formazione di Tecnici delle Spedizioni e di Logistic Manager destinati a giovani di età tra i 18 e i 29 anni che aspirano a un lavoro professionale specializzato in ambito portuale e logistico, due settori di lavoro innovativi e in costante sviluppo.

Il primo bando, in partnership con Sernav, che scadrà per le iscrizioni il 28 gennaio 2022 ha 15 posti a disposizione per chi vuole conseguire la qualifica di Tecnico delle Spedizioni formato per organizzare tutte le fasi di import e di export delle merci sia sotto gli aspetti logistici operativi sia sotto quelli doganali e gestire i rapporti con le compagnie, i terminal, i trasporti intermodali.

Il secondo bando, in partnership con Tarros, che scadrà per le iscrizioni il 4 febbraio 2022 ha 12 posti a disposizione per chi vuole conseguire la qualifica di Logistic Manager, una professione fortemente innovativa sempre più richiesta nell'organizzazione della catena logistica portuale e via mare dove transita il 90 per cento delle merci.

Si ricorda che i corsi sono completamente gratuiti in quanto rientrano nel Programma Operativo della Regione Liguria (Fondo Sociale Europeo).

Per informazioni e per iscrizioni consultare il sito della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica della Spezia www.scuolatrasporti.com