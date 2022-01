Economia



Fiadel, UIL-trasporti e Ugl unite su questioni Asmiu

lunedì, 3 gennaio 2022, 17:56

“Abbiamo accettato un posto di lavoro che già per tipologia risulta sporco, ma non per questo lo deve essere anche per quanto riguardi la nostra dignità”. Inizia così il comunicato congiunto delle sigle sindacali Fiadel, UIL-trasporti e Ugl sulle polemiche in corso su ASMIU.

L’azienda di servizi, che da settembre ha un nuovo amministratore unico, è stata oggetto in questi giorni degli attacchi di alcune parti politiche ed anche dalla CGIL e, viceversa, di difesa a tutto campo da parte della Fit-Cisl che è scesa in campo per una difesa a tutto campo.

In mezzo a questa bagarre, si sono schierati Massimo Vergazzoli (Fiadel), Pierpaolo Ricci (UIL Trasporti) e Francesco Ricciardi (Ugl) per rivendicare il ruolo ed il senso della rappresentanza sindacale.

“Prendendo quindi formalmente le distanze da valutazioni del tipo "più o meno capace", vorremmo riaffermare il principio ispiratore del nostro concetto di rappresentanza dei lavoratori: a noi interessano prioritariamente le condizioni di lavoro dei lavoratori e la loro

condizione economico/sociale e ben ci guardiamo dal sceglierci il dirigente da trovarci di fronte, questa è un'incombenza che lasciamo volentieri al proprietario dell'azienda, senza se e senza ma”.



“Al contempo però – proseguono - non possiamo ignorare che Asmiu abbia operato, negli ultimi tempi, una serie di investimenti importanti sul fronte del rinnovamento mezzi che si sono tradotti anche in importanti ricadute occupazionali, in una fase storica in cui il territorio soffre costantemente un dato di disoccupazione preoccupante”.



“Ovvio che in questa fase di trasformazione, molte siano le problematiche da affrontare: il porta a porta e la differenziazione da parte dei cittadini del conferimento dell'immondizia non è, di per sé, un processo rapido ed immediato; per questo i lavoratori oggi devono a

nostro avviso sopperire spesso a ritardi organizzativi, sperando che in breve tempo vengano superati.



Pertanto, concludono le sigle sindacali: “Ribadiamo che è nostro dovere confrontarci assiduamente con la dirigenza per migliorare servizi, condizioni e risultati operativi dell'Asmiu, su cui pensiamo ci sia molto da fare, viste le condizioni storiche”.

Confronto costante, dunque, ma restando saldamente ancorati al ruolo di rappresentanza dell'interesse dei lavoratori “lasciando ad altri le valutazioni squallide del tipo ‘lui è meglio dell’altro’ perché pensiamo che dietro a questa pratica abbietta potrebbero celarsi interessi di fidelizzazione a questa o quella figura aziendale”.

A conclusione, le tre sigle si dichiarano disponibili ad organizzare un’assemblea congiunta con le altre sigle sindacali, per affrontare le problematiche di interesse lavorativo.



M.C.