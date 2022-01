Economia



La Croce Rossa di Massa Carrara apre l'hub drive through per tamponi rapidi

martedì, 18 gennaio 2022, 19:12

La Croce Rossa di Massa Carrara apre l'hub drive through per tamponi rapidi. Il servizio è partito proprio in questi giorni grazie ad una convenzione tra la Regione Toscana e la Croce Rossa Italiana per incrementare il servizio di tamponi rapidi gratuiti alla popolazione.

L'hub ha sede presso il Centro di Formazione Nazionale della Croce Rossa in via Fortino di San Francesco, 2 in località Partaccia. «Il cittadino in possesso della richiesta da parte del proprio medico curante – spiega Giorgio Ricci, presidente del comitato provinciale della Croce Rossa – può prenotare dal portale della regione (prenotatampone.sanita.toscana.it) la prestazione scegliendo di effettuare il tampone al drive through organizzato dalla nostra associazione.

Il servizio è gratuito perché nasce proprio dall'esigenza da parte della Regione di incrementare e rafforzare gli hub di tamponi rapidi». Anche gli studenti che ricevono dalla scuola il QR code, rilasciato qualora ci siano casi di positività al Covid all'interno dell'istituto, possono direttamente presentarsi all'hub senza dover passare dalla prenotazione online dal sito regionale. I minorenni dovranno sempre essere accompagnati da un genitore o tutore legale.

«Ringrazio – prosegue Giorgio Ricci – tutti i nostri volontari che si alternano nei vari turni, i medici, gli infermieri e i ragazzi del servizio civile che si sono offerti a collaborare per questo importante servizio». Per i prossimi giorni il servizio di drive through per tamponi rapidi della Croce Rossa seguirà i seguenti orari: giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30; venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.