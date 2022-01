Economia



Open Day al liceo artistico Artemisia Gentileschi

lunedì, 17 gennaio 2022, 16:39

Sabato 22 gennaio Open day presso il Liceo Artistico "Artemisia Gentileschi" dalle 15.00 alle 17.00 in via Sarteschi 1. Ultimo appuntamento per poter conoscere da vicino le tante attività proposte dal Liceo Artistico: la scuola dove "si impara facendo". Il Gentileschi offre una didattica orientata alla formazione artistica congiunta a quella umanistico-scientifi­ca-tecnologica.

La storia, la letteratura, la ­fisica, la matematica, l'informatica, le scienze e la storia dell'arte concorrono con gli insegnamenti del disegno, della modellazione e della progettazione gra­fica ed architettonica ad una comune fi­nalità: l'espressione consapevole della propria creatività.

Il percorso liceale ha una durata di cinque anni. Dopo il primo biennio è possibile scegliere uno dei seguenti indirizzi: arti ­figurative (pittura), grafi­ca, architettura e ambiente, scenografi­a, arti ­figurative (scultura), design.

Si consiglia la prenotazione al numero 0585 75561