Economia



Orientamento in entrata e in uscita all'istituto Montessori-Repetti

domenica, 9 gennaio 2022, 23:47

Si concludono nel mese di gennaio le numerose attività di orientamento in entrata dell’Istituto Montessori-Repetti, che propone vari appuntamenti di Open Day per orientare nella scelta della scuola superiore. Gli incontri si svolgeranno sia on line sia in presenza, in entrambi i casi è prevista la prenotazione. Per partecipare agli incontri on line è necessario prenotarsi tramite il sito dell’istituto (www.montessori-repetti.edu.it/) entro la mattinata del giorno stesso. Per gli incontri in presenza ci si può prenotare inviando una mail agli indirizzi indicati sul sito.

Il primo appuntamento di Open Day è con il Liceo Classico Repetti, on line, martedì prossimo 11 gennaio alle ore 17; il Liceo Classico accoglierà invece in presenza gli interessati lunedì 17 gennaio alle ore 16.30 nella sede di viale XX Settembre, a Fossola. Segue il Liceo Linguistico Montessori con l’Open Day on line giovedì 13 gennaio ore 17 e in presenza martedì 18 gennaio alle ore 16.30 nella sede centrale dell’Istituto a Marina, via Lunense. Chiude gli appuntamenti il Liceo di Scienze Umane Montessori con Open Day on line venerdì 14 gennaio alle 17 e in presenza mercoledì 19 gennaio alle 16.30 nella sede di via Marco Polo. In queste occasioni i docenti saranno a disposizione di genitori e alunni della scuola media di primo grado, per presentare il programma di studi e il Piano dell’Offerta Formativa, comprese le iniziative complementari alle attività didattiche del mattino che prevedono il coinvolgimento degli studenti in progettualità e interessi legati all’innovazione scolastica. Per ulteriori informazioni si invitano gli interessati a visitare il sito dell’Istituto www.montessori-repetti.edu.it/, in cui troveranno indicazioni anche per il corso di avviamento allo studio del latino e del greco, Alla scoperta del mondo classico!

L’Istituto Montessori-Repetti è parimenti impegnato nel promuovere l’orientamento in uscita in vista delle scelte universitarie e post diploma dei propri iscritti, secondo percorsi diversi che vadano incontro ai vari interessi delle alunne e degli alunni: sono previste attività in collaborazione con le università, istituti di formazione superiore, l’esercito, enti che promuovono percorsi alternativi all’università e che illustrano le opportunità del modo del lavoro e delle professioni, anche a livello di economia locale. Il Piano dell’Offerta Formativa include inoltre progetti di potenziamento per l’accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso o a specifici ambiti professionali, come la curvatura Biomedica, in collaborazione con l’Ordine dei Medici, per il Liceo Classico e la curvatura Biosanitaria per il Liceo delle Scienze Umane. A questo si aggiungono attività specifiche di preparazione ai test di accesso universitari, in collaborazione anche con ex alunni ora studenti universitari. Per informazioni su tutte queste attività si rinvia sempre al sito dell’Istituzione scolastica.

Vista la caratterizzazione liceale dell’istituto, un’attenzione particolare è riservata all’orientamento per le eccellenze, in collaborazione con scuole d’eccellenza come la Normale e il S. Anna di Pisa. All’ultima scuola estiva di orientamento per le eccellenze della Scuola Normale di Pisa è stata ammessa per merito, sulla base di una selezione nazionale, Elena Marchini, alunna del Liceo Classico Repetti, iscritta all’ultimo anno. Nell’anno scolastico in corso sono stati selezionati dalla Scuola S. Anna ben due alunni dell’Istituto come studenti di merito, per partecipare al progetto di orientamento ME.MO: Alessandra Tirirò, iscritta al quarto anno del Liceo Classico Repetti, e Pietro Moracchioli, iscritto al quarto anno del Liceo Linguistico Montessori.